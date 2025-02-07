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МИД Приднестровья оценил вероятность военной операции со стороны Кишинева - РИА Новости, 07.02.2025
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08:47 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997882535.html
МИД Приднестровья оценил вероятность военной операции со стороны Кишинева
МИД Приднестровья оценил вероятность военной операции со стороны Кишинева - РИА Новости, 07.02.2025
МИД Приднестровья оценил вероятность военной операции со стороны Кишинева
Тирасполь принимает во внимание возможность военной операции со стороны Кишинева, поэтому российская миротворческая миссия востребована для сохранения мира,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T08:47:00+03:00
2025-02-07T08:47:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Тирасполь принимает во внимание возможность военной операции со стороны Кишинева, поэтому российская миротворческая миссия востребована для сохранения мира, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что президент Молдавии Майя Санду потребовала разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС на территории непризнанной республики. "Да, мы знакомы с пресс-релизом. До того момента, пока молдово-приднестровский конфликт не нашел своего справедливого политического решения, а Молдова из года в год оказывает на Приднестровье комплексное давление, нарушая права людей, необходимо принимать во внимание любые возможные сценарии. Именно поэтому всем очевидна востребованность и безальтернативность миротворческой операции под эгидой России, которая продолжает оставаться главным фактором сохранения мира и безопасности на Днестре", - сказал Игнатьев в беседе с агентством.
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в мире, россия, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев, майя санду
В мире, Россия, Молдавия, Тирасполь, Виталий Игнатьев, Майя Санду
МИД Приднестровья оценил вероятность военной операции со стороны Кишинева

Игнатьев: Тирасполь принимает во внимание возможность военной операции

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкСтела в Тирасполе
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Стела в Тирасполе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Тирасполь принимает во внимание возможность военной операции со стороны Кишинева, поэтому российская миротворческая миссия востребована для сохранения мира, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что президент Молдавии Майя Санду потребовала разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС на территории непризнанной республики.
"Да, мы знакомы с пресс-релизом. До того момента, пока молдово-приднестровский конфликт не нашел своего справедливого политического решения, а Молдова из года в год оказывает на Приднестровье комплексное давление, нарушая права людей, необходимо принимать во внимание любые возможные сценарии. Именно поэтому всем очевидна востребованность и безальтернативность миротворческой операции под эгидой России, которая продолжает оставаться главным фактором сохранения мира и безопасности на Днестре", - сказал Игнатьев в беседе с агентством.
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В миреРоссияМолдавияТираспольВиталий ИгнатьевМайя Санду
 
 
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