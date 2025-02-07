В Приднестровье посчитали возможный ущерб от энергетического кризиса
Ущерб от кризиса в Приднестровье может составить десятки миллионов долларов
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Потери от энергетического кризиса в Приднестровье могут составить десятки миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
"По предварительным оценкам, потери (от кризиса. — Прим. ред.) могут составить десятки миллионов долларов. Сохранение особого режима является вынужденной необходимостью", — сказал он.
Собеседник агентства подчеркнул, что кризис уже нанес удар по экономике республики, и добавил, что сейчас промышленные предприятия продолжают простаивать.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей ПМР. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекратились, а с воскресенья в жилые дома поступает тепло.