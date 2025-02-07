Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье посчитали возможный ущерб от энергетического кризиса - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 07.02.2025 (обновлено: 10:52 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997874231.html
В Приднестровье посчитали возможный ущерб от энергетического кризиса
В Приднестровье посчитали возможный ущерб от энергетического кризиса - РИА Новости, 07.02.2025
В Приднестровье посчитали возможный ущерб от энергетического кризиса
Потери от энергетического кризиса в Приднестровье могут составить десятки миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел непризнанной РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T06:33:00+03:00
2025-02-07T10:52:00+03:00
в мире
приднестровская молдавская республика
виталий игнатьев
газпром
евросоюз
транзит газа через украину
кишинев
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_0:83:3202:1884_1920x0_80_0_0_797f7e1b70edad0a40221cb1587dce13.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Потери от энергетического кризиса в Приднестровье могут составить десятки миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев."По предварительным оценкам, потери (от кризиса. — Прим. ред.) могут составить десятки миллионов долларов. Сохранение особого режима является вынужденной необходимостью", — сказал он.Собеседник агентства подчеркнул, что кризис уже нанес удар по экономике республики, и добавил, что сейчас промышленные предприятия продолжают простаивать.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей ПМР. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекратились, а с воскресенья в жилые дома поступает тепло.
https://ria.ru/20250206/rossija-1997827873.html
https://ria.ru/20250206/pridnestrove-1997522873.html
приднестровская молдавская республика
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_999:219:3026:1739_1920x0_80_0_0_271b26a6d3477cb77c0ba75a489adae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев, газпром, евросоюз, транзит газа через украину, кишинев, молдавия
В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Виталий Игнатьев, Газпром, Евросоюз, транзит газа через Украину, Кишинев, Молдавия
В Приднестровье посчитали возможный ущерб от энергетического кризиса

Ущерб от кризиса в Приднестровье может составить десятки миллионов долларов

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Потери от энергетического кризиса в Приднестровье могут составить десятки миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
"По предварительным оценкам, потери (от кризиса. — Прим. ред.) могут составить десятки миллионов долларов. Сохранение особого режима является вынужденной необходимостью", — сказал он.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Россия не предоставляет Приднестровью газ бесплатно, заявил глава МИД
Вчера, 19:32
Собеседник агентства подчеркнул, что кризис уже нанес удар по экономике республики, и добавил, что сейчас промышленные предприятия продолжают простаивать.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей ПМР. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекратились, а с воскресенья в жилые дома поступает тепло.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Кишинев нашел чем прижать Приднестровье — и Москву
Вчера, 08:00
 
В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаВиталий ИгнатьевГазпромЕвросоюзтранзит газа через УкраинуКишиневМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала