https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997874231.html

В Приднестровье посчитали возможный ущерб от энергетического кризиса

В Приднестровье посчитали возможный ущерб от энергетического кризиса - РИА Новости, 07.02.2025

В Приднестровье посчитали возможный ущерб от энергетического кризиса

Потери от энергетического кризиса в Приднестровье могут составить десятки миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел непризнанной РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T06:33:00+03:00

2025-02-07T06:33:00+03:00

2025-02-07T10:52:00+03:00

в мире

приднестровская молдавская республика

виталий игнатьев

газпром

евросоюз

транзит газа через украину

кишинев

молдавия

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Потери от энергетического кризиса в Приднестровье могут составить десятки миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев."По предварительным оценкам, потери (от кризиса. — Прим. ред.) могут составить десятки миллионов долларов. Сохранение особого режима является вынужденной необходимостью", — сказал он.Собеседник агентства подчеркнул, что кризис уже нанес удар по экономике республики, и добавил, что сейчас промышленные предприятия продолжают простаивать.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без голубого топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей ПМР. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекратились, а с воскресенья в жилые дома поступает тепло.

https://ria.ru/20250206/rossija-1997827873.html

https://ria.ru/20250206/pridnestrove-1997522873.html

приднестровская молдавская республика

кишинев

молдавия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев, газпром, евросоюз, транзит газа через украину, кишинев, молдавия