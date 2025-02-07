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В Русском Поречном нашли флаг "Грузинского легиона"* - РИА Новости, 07.02.2025
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04:14 07.02.2025 (обновлено: 10:32 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/prestupleniya-1997866995.html
В Русском Поречном нашли флаг "Грузинского легиона"*
В Русском Поречном нашли флаг "Грузинского легиона"* - РИА Новости, 07.02.2025
В Русском Поречном нашли флаг "Грузинского легиона"*
В подвале рядом с телами убитых мирных жителей села Русское Поречное в Курской области нашли флаг воюющих на стороне ВСУ наемников "Грузинского легиона"*,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T04:14:00+03:00
2025-02-07T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
русское поречное
россия
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 7 фев — РИА Новости. В подвале рядом с телами убитых мирных жителей села Русское Поречное в Курской области нашли флаг воюющих на стороне ВСУ наемников "Грузинского легиона"*, сообщили РИА Новости в подразделении российской группировки войск "Север"."При осмотре подвала, где лежали убитые мирные граждане села Русское Поречное, нашли грузинский флаг, принадлежащий подразделению наемников "Грузинского легиона"*. Флаг лежал там же, где люди", — рассказали военные.Минобороны 17 января сообщило, что за две недели группировка "Север" освободила от ВСУ четыре населенных пункта в Курской области: Русское Поречное, Александрию, Леонидово и Кругленькое. После освобождения первого из этих сел российские военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных жителей.В конце января официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного. Одного из них, Евгения Фабрисенко, взяли в плен во время боев в Суджанском районе. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с сослуживцами, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября Фабрисенко и военнослужащие ВСУ с позывными Мотыль, Проводник и Художник по приказам командира с позывным Кум убили в Русском Поречном 11 мужчин и трех женщин. Еще восемь восемь женщин они изнасиловали и тоже убили. Затем тела этих 22 человек они перенесли в подвалы частных домов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250131/ubiystva-1996526701.html
https://ria.ru/20250204/front-1997011305.html
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происшествия, русское поречное, россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Русское Поречное, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Русском Поречном нашли флаг "Грузинского легиона"*

Флаг Грузинского легиона нашли в подвале с убитыми жителями Русского Поречного

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 7 фев — РИА Новости. В подвале рядом с телами убитых мирных жителей села Русское Поречное в Курской области нашли флаг воюющих на стороне ВСУ наемников "Грузинского легиона"*, сообщили РИА Новости в подразделении российской группировки войск "Север".
"При осмотре подвала, где лежали убитые мирные граждане села Русское Поречное, нашли грузинский флаг, принадлежащий подразделению наемников "Грузинского легиона"*. Флаг лежал там же, где люди", — рассказали военные.
Петренко: Боевики ВСУ убили 22 мирных жителя курского села Русское Поречное - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Украинские боевики убили 22 жителя курского села Русское Поречное
31 января, 07:22
Минобороны 17 января сообщило, что за две недели группировка "Север" освободила от ВСУ четыре населенных пункта в Курской области: Русское Поречное, Александрию, Леонидово и Кругленькое. После освобождения первого из этих сел российские военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных жителей.
В конце января официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного. Одного из них, Евгения Фабрисенко, взяли в плен во время боев в Суджанском районе. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с сослуживцами, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября Фабрисенко и военнослужащие ВСУ с позывными Мотыль, Проводник и Художник по приказам командира с позывным Кум убили в Русском Поречном 11 мужчин и трех женщин. Еще восемь восемь женщин они изнасиловали и тоже убили. Затем тела этих 22 человек они перенесли в подвалы частных домов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Командир артдивизиона на позициях расчета САУ Акация - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРусское ПоречноеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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