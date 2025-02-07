https://ria.ru/20250207/prestupleniya-1997866995.html

В Русском Поречном нашли флаг "Грузинского легиона"*

В Русском Поречном нашли флаг "Грузинского легиона"* - РИА Новости, 07.02.2025

В Русском Поречном нашли флаг "Грузинского легиона"*

В подвале рядом с телами убитых мирных жителей села Русское Поречное в Курской области нашли флаг воюющих на стороне ВСУ наемников "Грузинского легиона"*,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T04:14:00+03:00

2025-02-07T04:14:00+03:00

2025-02-07T10:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

русское поречное

россия

курская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 7 фев — РИА Новости. В подвале рядом с телами убитых мирных жителей села Русское Поречное в Курской области нашли флаг воюющих на стороне ВСУ наемников "Грузинского легиона"*, сообщили РИА Новости в подразделении российской группировки войск "Север"."При осмотре подвала, где лежали убитые мирные граждане села Русское Поречное, нашли грузинский флаг, принадлежащий подразделению наемников "Грузинского легиона"*. Флаг лежал там же, где люди", — рассказали военные.Минобороны 17 января сообщило, что за две недели группировка "Север" освободила от ВСУ четыре населенных пункта в Курской области: Русское Поречное, Александрию, Леонидово и Кругленькое. После освобождения первого из этих сел российские военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных жителей.В конце января официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного. Одного из них, Евгения Фабрисенко, взяли в плен во время боев в Суджанском районе. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с сослуживцами, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября Фабрисенко и военнослужащие ВСУ с позывными Мотыль, Проводник и Художник по приказам командира с позывным Кум убили в Русском Поречном 11 мужчин и трех женщин. Еще восемь восемь женщин они изнасиловали и тоже убили. Затем тела этих 22 человек они перенесли в подвалы частных домов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250131/ubiystva-1996526701.html

https://ria.ru/20250204/front-1997011305.html

русское поречное

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, русское поречное, россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)