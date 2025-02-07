В Русском Поречном нашли флаг "Грузинского легиона"*
Флаг Грузинского легиона нашли в подвале с убитыми жителями Русского Поречного
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 7 фев — РИА Новости. В подвале рядом с телами убитых мирных жителей села Русское Поречное в Курской области нашли флаг воюющих на стороне ВСУ наемников "Грузинского легиона"*, сообщили РИА Новости в подразделении российской группировки войск "Север".
"При осмотре подвала, где лежали убитые мирные граждане села Русское Поречное, нашли грузинский флаг, принадлежащий подразделению наемников "Грузинского легиона"*. Флаг лежал там же, где люди", — рассказали военные.
Минобороны 17 января сообщило, что за две недели группировка "Север" освободила от ВСУ четыре населенных пункта в Курской области: Русское Поречное, Александрию, Леонидово и Кругленькое. После освобождения первого из этих сел российские военнослужащие нашли в подвалах замученных мирных жителей.
В конце января официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного. Одного из них, Евгения Фабрисенко, взяли в плен во время боев в Суджанском районе. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с сослуживцами, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября Фабрисенко и военнослужащие ВСУ с позывными Мотыль, Проводник и Художник по приказам командира с позывным Кум убили в Русском Поречном 11 мужчин и трех женщин. Еще восемь восемь женщин они изнасиловали и тоже убили. Затем тела этих 22 человек они перенесли в подвалы частных домов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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