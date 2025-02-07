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В Генштабе рассказали об изменении практики ведения военных действий - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:04 07.02.2025 (обновлено: 00:08 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/praktika-1997854317.html
В Генштабе рассказали об изменении практики ведения военных действий
В Генштабе рассказали об изменении практики ведения военных действий - РИА Новости, 07.02.2025
В Генштабе рассказали об изменении практики ведения военных действий
Практика ведения боевых действий российских Вооружённых Сил существенно обновилась за время спецоперации, это позволило перехватить инициативу и вести... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T00:04:00+03:00
2025-02-07T00:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
алексей петрушин
василий трушин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Практика ведения боевых действий российских Вооружённых Сил существенно обновилась за время спецоперации, это позволило перехватить инициативу и вести наступление практически на всех направлениях, сообщил председатель Военно-научного комитета Вооружённых Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генштаба ВС РФ Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда". "За время СВО практика ведения военных действий наполнилась новым содержанием", - сказал Трушин."В конечном счёте это позволило перехватить инициативу и вести наступление практически на всех направлениях", - добавил он. Трушин отметил, что изменения коснулись вопросов завоевания господства в воздухе и огневого превосходства над противником, дезорганизации его системы управления, организации контрбатарейной борьбы, дальнего огневого поражения, применения высокоточного оружия в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия, защиты от беспилотников, применения новых средств поражения, таких как барражирующие боеприпасы и FPV-дроны. Кроме того, по его словам, были найдены и внедрены новые подходы к построению боевых порядков пехоты в условиях возросшего воздействия артиллерии и РСЗО, новые методы применения авиации в условиях не до конца подавленной ПВО противника, применения танков при плотном насыщении боевых порядков противотанковыми средствами высокой эффективности. Существенно усовершенствованы методы управления войсками и средствами огневого поражения с применением автоматизированных систем разведки и управления, добавил Трушин.
https://ria.ru/20250205/svo-1996418865.html
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безопасность, вооруженные силы рф, алексей петрушин, василий трушин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Алексей Петрушин, Василий Трушин
В Генштабе рассказали об изменении практики ведения военных действий

Трушин: практика ведения боевых действий существенно обновилась за время СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20
Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Практика ведения боевых действий российских Вооружённых Сил существенно обновилась за время спецоперации, это позволило перехватить инициативу и вести наступление практически на всех направлениях, сообщил председатель Военно-научного комитета Вооружённых Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генштаба ВС РФ Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда".
"За время СВО практика ведения военных действий наполнилась новым содержанием", - сказал Трушин.
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"В конечном счёте это позволило перехватить инициативу и вести наступление практически на всех направлениях", - добавил он.
Трушин отметил, что изменения коснулись вопросов завоевания господства в воздухе и огневого превосходства над противником, дезорганизации его системы управления, организации контрбатарейной борьбы, дальнего огневого поражения, применения высокоточного оружия в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия, защиты от беспилотников, применения новых средств поражения, таких как барражирующие боеприпасы и FPV-дроны.
Кроме того, по его словам, были найдены и внедрены новые подходы к построению боевых порядков пехоты в условиях возросшего воздействия артиллерии и РСЗО, новые методы применения авиации в условиях не до конца подавленной ПВО противника, применения танков при плотном насыщении боевых порядков противотанковыми средствами высокой эффективности.
Существенно усовершенствованы методы управления войсками и средствами огневого поражения с применением автоматизированных систем разведки и управления, добавил Трушин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФАлексей ПетрушинВасилий Трушин
 
 
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