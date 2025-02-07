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В Тюменской области спасли десяток коз и свиней из пожара
В Тюменской области спасли десяток коз и свиней из пожара - РИА Новости, 07.02.2025
В Тюменской области спасли десяток коз и свиней из пожара
Огнеборцы в Тюменской области спасли десяток коз и свиней из пожара, от огня пострадал работник хозяйства, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:26:00+03:00
2025-02-07T11:26:00+03:00
2025-02-07T11:26:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Огнеборцы в Тюменской области спасли десяток коз и свиней из пожара, от огня пострадал работник хозяйства, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Тюменские огнеборцы МЧС России спасли на пожаре коз и свиней. В селе Княжево пламя полностью охватило хозпостройки. Пожарные спасли из огненной западни десяток коз и свиней. К сожалению, пострадал работник хозяйства, он госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.
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происшествия, россия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тюменской области спасли десяток коз и свиней из пожара
В селе Княжево Тюменской области пожарные спасли десяток коз и свиней из пожара