Рейтинг@Mail.ru
В Тюменской области спасли десяток коз и свиней из пожара - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:26 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/pozhar-1997908510.html
В Тюменской области спасли десяток коз и свиней из пожара
В Тюменской области спасли десяток коз и свиней из пожара - РИА Новости, 07.02.2025
В Тюменской области спасли десяток коз и свиней из пожара
Огнеборцы в Тюменской области спасли десяток коз и свиней из пожара, от огня пострадал работник хозяйства, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:26:00+03:00
2025-02-07T11:26:00+03:00
хорошие новости
происшествия
россия
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997907055_0:214:1140:855_1920x0_80_0_0_c01de63a204356cd7418f2e61a9af052.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Огнеборцы в Тюменской области спасли десяток коз и свиней из пожара, от огня пострадал работник хозяйства, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Тюменские огнеборцы МЧС России спасли на пожаре коз и свиней. В селе Княжево пламя полностью охватило хозпостройки. Пожарные спасли из огненной западни десяток коз и свиней. К сожалению, пострадал работник хозяйства, он госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.
https://ria.ru/20240920/kot-1973807745.html
россия
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997907055_0:0:1140:855_1920x0_80_0_0_2ac4e816052dc63745582216efc0ef0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тюменской области спасли десяток коз и свиней из пожара

В селе Княжево Тюменской области пожарные спасли десяток коз и свиней из пожара

© Фото : МЧС РоссииПожар в селе Княжево
Пожар в селе Княжево - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : МЧС России
Пожар в селе Княжево
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Огнеборцы в Тюменской области спасли десяток коз и свиней из пожара, от огня пострадал работник хозяйства, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"Тюменские огнеборцы МЧС России спасли на пожаре коз и свиней. В селе Княжево пламя полностью охватило хозпостройки. Пожарные спасли из огненной западни десяток коз и свиней. К сожалению, пострадал работник хозяйства, он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Кот в центре госуслуг района Бабушкинский - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
В Москве спасенный с дерева кот стал временным сотрудником центра госуслуг
20 сентября 2024, 12:54
 
Хорошие новостиПроисшествияРоссияТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала