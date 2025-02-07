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В Пскове ликвидировали пожар в автосервисе - РИА Новости, 07.02.2025
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01:59 07.02.2025
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В Пскове ликвидировали пожар в автосервисе
В Пскове ликвидировали пожар в автосервисе - РИА Новости, 07.02.2025
В Пскове ликвидировали пожар в автосервисе
Пожар в автосервисе в Пскове полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T01:59:00+03:00
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происшествия
псков
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пожар в автосервисе в Пскове полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС тушат пожар на площади 800 квадратных метров в псковском автосервисе. "Пожар в Пскове полностью ликвидирован", - говорится в Telegram-канале МЧС.
https://ria.ru/20241026/moskva-1980281131.html
псков
россия
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Работа МЧС на месте пожара в автосервисе в Пскове
В Пскове огнеборцы МЧС России тушат пожар в автосервисе. На Дачной улице горит здание на 800 квадратах. На месте работают 19 специалистов и 6 единиц техники.
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происшествия, псков, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Псков, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пскове ликвидировали пожар в автосервисе

МЧС: пожар в автосервисе в Пскове полностью ликвидировали

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пожар в автосервисе в Пскове полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС тушат пожар на площади 800 квадратных метров в псковском автосервисе.
"Пожар в Пскове полностью ликвидирован", - говорится в Telegram-канале МЧС.
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ПроисшествияПсковРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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