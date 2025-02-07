https://ria.ru/20250207/pozhar-1997859448.html

В Пскове ликвидировали пожар в автосервисе

В Пскове ликвидировали пожар в автосервисе - РИА Новости, 07.02.2025

В Пскове ликвидировали пожар в автосервисе

Пожар в автосервисе в Пскове полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T01:59:00+03:00

2025-02-07T01:59:00+03:00

2025-02-07T01:59:00+03:00

происшествия

псков

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997836607_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1769650c512c096ac1c92b9dd973ba42.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пожар в автосервисе в Пскове полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС тушат пожар на площади 800 квадратных метров в псковском автосервисе. "Пожар в Пскове полностью ликвидирован", - говорится в Telegram-канале МЧС.

https://ria.ru/20241026/moskva-1980281131.html

псков

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа МЧС на месте пожара в автосервисе в Пскове В Пскове огнеборцы МЧС России тушат пожар в автосервисе. На Дачной улице горит здание на 800 квадратах. На месте работают 19 специалистов и 6 единиц техники. 2025-02-07T01:59 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, псков, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)