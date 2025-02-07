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Посол Викторов оценил политику Израиля в отношении России - РИА Новости, 07.02.2025
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15:52 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/posol-1998001946.html
Посол Викторов оценил политику Израиля в отношении России
Посол Викторов оценил политику Израиля в отношении России - РИА Новости, 07.02.2025
Посол Викторов оценил политику Израиля в отношении России
Израиль проводит взвешенную и сбалансированную политику в отношении России, несмотря на сильное давление Запада и Украины, это выражается в конкретных делах по... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:52:00+03:00
2025-02-07T15:52:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Израиль проводит взвешенную и сбалансированную политику в отношении России, несмотря на сильное давление Запада и Украины, это выражается в конкретных делах по ряду направлений, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов по случаю приближающегося Дня дипломатического работника. "Я хотел бы отметить, что Израиль проводит достаточно взвешенную и сбалансированную политику в отношении России. Прямо хочу напомнить о том, что Израиль не присоединился к так называемым санкциям, которые некие страны пытаются выдать за какие-то международные", - заявил Викторов. По словам главы дипломатической миссии, Израиль занимает очень взвешенную позицию по попыткам других стран "забрать или украсть принадлежащие России активы" за рубежом. Эта позиция, по утверждению посла, подтверждается тем, что Израиль воздерживается при голосовании в ООН по соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи. "Это выражается и в твердой позиции, неоднократно публично подтверждавшейся на высоких и на высших уровнях израильскими коллегами, о том, что сохраняется политика отказа от поставок вооружений на Украину, несмотря на оказываемое на израильское руководство и дипломатов мощнейшее давление со стороны неонацистского киевского режима и наших бывших западных партнеров в главе с США. Мы это дело отмечаем для себя и принимаем к сведению", - подчеркнул Викторов. -0-
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в мире, израиль, россия, украина, анатолий викторов, оон
В мире, Израиль, Россия, Украина, Анатолий Викторов, ООН
Посол Викторов оценил политику Израиля в отношении России

Посол РФ Викторов: Израиль проводит взвешенную политику в отношении России

© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в ИзраилеПосол России в Израиле Анатолий Викторов
Посол России в Израиле Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой посольства России в Израиле
Посол России в Израиле Анатолий Викторов. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Израиль проводит взвешенную и сбалансированную политику в отношении России, несмотря на сильное давление Запада и Украины, это выражается в конкретных делах по ряду направлений, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов по случаю приближающегося Дня дипломатического работника.
«
"Я хотел бы отметить, что Израиль проводит достаточно взвешенную и сбалансированную политику в отношении России. Прямо хочу напомнить о том, что Израиль не присоединился к так называемым санкциям, которые некие страны пытаются выдать за какие-то международные", - заявил Викторов.
По словам главы дипломатической миссии, Израиль занимает очень взвешенную позицию по попыткам других стран "забрать или украсть принадлежащие России активы" за рубежом. Эта позиция, по утверждению посла, подтверждается тем, что Израиль воздерживается при голосовании в ООН по соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи.
"Это выражается и в твердой позиции, неоднократно публично подтверждавшейся на высоких и на высших уровнях израильскими коллегами, о том, что сохраняется политика отказа от поставок вооружений на Украину, несмотря на оказываемое на израильское руководство и дипломатов мощнейшее давление со стороны неонацистского киевского режима и наших бывших западных партнеров в главе с США. Мы это дело отмечаем для себя и принимаем к сведению", - подчеркнул Викторов. -0-
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Посол Викторов прокомментировал отношения России и Израиля
14:34
 
В миреИзраильРоссияУкраинаАнатолий ВикторовООН
 
 
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