https://ria.ru/20250207/posol-1997973874.html

Посол Викторов прокомментировал отношения России и Израиля

Посол Викторов прокомментировал отношения России и Израиля - РИА Новости, 07.02.2025

Посол Викторов прокомментировал отношения России и Израиля

Россия и Израиль сохраняют многоплановые, конструктивные и доверительные отношения, несмотря на мировые и региональные вызовы, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:34:00+03:00

2025-02-07T14:34:00+03:00

2025-02-07T14:34:00+03:00

россия

израиль

анатолий викторов

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926380805_0:3:1600:903_1920x0_80_0_0_7b7cc178c0ff79138bbfaa047bd0b858.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Россия и Израиль сохраняют многоплановые, конструктивные и доверительные отношения, несмотря на мировые и региональные вызовы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Анатолий Викторов по случаю приближающегося Дня дипломатического работника. "Отношения между Россией и Израилем по-своему уникальны и имеют разносторонний и многоплановый характер. После восстановления дипломатических отношений между нашими странами более 30 лет назад накоплен большой положительный опыт во многих сферах двустороннего сотрудничества", - рассказал Викторов. Посол признал, что сейчас идет не лучший период в двусторонних отношениях, но отметил, что в прошлом уже случались взлеты и падения по разным причинам. "Тем не менее, обоюдный настрой на сохранение конструктивного, доверительного характера наших отношений сохраняется. Несмотря на вызовы и обострения международной и региональной обстановки, мы продолжаем поддерживать контакты по линии Советов Безопасности наших стран, по линии различных министерств и ведомств, включая министерство обороны. По линии внешнеполитических ведомств наших стран продолжаются плотные и непрерывные контакты и политический диалог с обсуждением всех вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня", - рассказал глава российской дипломатической миссии в Израиле.

https://ria.ru/20250128/bapor-1995996168.html

https://ria.ru/20250205/gaza-1997516420.html

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, израиль, анатолий викторов, в мире