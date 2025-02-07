https://ria.ru/20250207/posol-1997973874.html
Посол Викторов прокомментировал отношения России и Израиля
Посол Викторов прокомментировал отношения России и Израиля - РИА Новости, 07.02.2025
Посол Викторов прокомментировал отношения России и Израиля
Россия и Израиль сохраняют многоплановые, конструктивные и доверительные отношения, несмотря на мировые и региональные вызовы, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:34:00+03:00
2025-02-07T14:34:00+03:00
2025-02-07T14:34:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Россия и Израиль сохраняют многоплановые, конструктивные и доверительные отношения, несмотря на мировые и региональные вызовы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Анатолий Викторов по случаю приближающегося Дня дипломатического работника. "Отношения между Россией и Израилем по-своему уникальны и имеют разносторонний и многоплановый характер. После восстановления дипломатических отношений между нашими странами более 30 лет назад накоплен большой положительный опыт во многих сферах двустороннего сотрудничества", - рассказал Викторов. Посол признал, что сейчас идет не лучший период в двусторонних отношениях, но отметил, что в прошлом уже случались взлеты и падения по разным причинам. "Тем не менее, обоюдный настрой на сохранение конструктивного, доверительного характера наших отношений сохраняется. Несмотря на вызовы и обострения международной и региональной обстановки, мы продолжаем поддерживать контакты по линии Советов Безопасности наших стран, по линии различных министерств и ведомств, включая министерство обороны. По линии внешнеполитических ведомств наших стран продолжаются плотные и непрерывные контакты и политический диалог с обсуждением всех вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня", - рассказал глава российской дипломатической миссии в Израиле.
https://ria.ru/20250128/bapor-1995996168.html
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россия, израиль, анатолий викторов, в мире
Россия, Израиль, Анатолий Викторов, В мире
Посол Викторов прокомментировал отношения России и Израиля
Посол Викторов: отношения России и Израиля сохраняют многоплановый характер
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Россия и Израиль сохраняют многоплановые, конструктивные и доверительные отношения, несмотря на мировые и региональные вызовы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Анатолий Викторов по случаю приближающегося Дня дипломатического работника.
"Отношения между Россией
и Израилем
по-своему уникальны и имеют разносторонний и многоплановый характер. После восстановления дипломатических отношений между нашими странами более 30 лет назад накоплен большой положительный опыт во многих сферах двустороннего сотрудничества", - рассказал Викторов.
Посол признал, что сейчас идет не лучший период в двусторонних отношениях, но отметил, что в прошлом уже случались взлеты и падения по разным причинам.
"Тем не менее, обоюдный настрой на сохранение конструктивного, доверительного характера наших отношений сохраняется. Несмотря на вызовы и обострения международной и региональной обстановки, мы продолжаем поддерживать контакты по линии Советов Безопасности наших стран, по линии различных министерств и ведомств, включая министерство обороны. По линии внешнеполитических ведомств наших стран продолжаются плотные и непрерывные контакты и политический диалог с обсуждением всех вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня", - рассказал глава российской дипломатической миссии в Израиле.