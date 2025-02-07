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Гаага боится остаться за бортом переговоров по Украине, заявил Тарабрин - РИА Новости, 07.02.2025
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11:58 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/posol-1997919949.html
Гаага боится остаться за бортом переговоров по Украине, заявил Тарабрин
Гаага боится остаться за бортом переговоров по Украине, заявил Тарабрин - РИА Новости, 07.02.2025
Гаага боится остаться за бортом переговоров по Украине, заявил Тарабрин
Слова министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса о возможности переговоров по Украине показывают, что Гаага боится остаться за бортом обсуждений будущей... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:58:00+03:00
2025-02-07T11:58:00+03:00
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ГААГА, 7 фев - РИА Новости. Слова министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса о возможности переговоров по Украине показывают, что Гаага боится остаться за бортом обсуждений будущей архитектуры безопасности Европы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин. В конце декабря министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс впервые не исключил возможность начала переговоров между Россией и Украиной и заявил, что европейские страны должны проявить в этом инициативу раньше, чем это сделает новый президент США Дональд Трамп. "Вполне вероятно, голландские политики попросту почувствовали, "куда дует ветер из-за океана", и испугались, что в конечном итоге они могут оказаться за бортом при обсуждении будущей архитектуры европейской безопасности", - прокомментировал это заявление Тарабрин. Как отметил посол, было бы наивно полагать, что изменение риторики Брекелманса связано со стремлением как можно скорее положить конец боевым действиям и установить долгосрочный мир на Украине. "Если бы в Гааге преследовали именную эту цель, то Нидерланды не продолжали бы бездумно накачивать Киев западными вооружениями, напрямую способствуя гибели российских и украинских граждан", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20250205/peregovory-1997409864.html
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в мире, нидерланды, украина, россия, владимир тарабрин, дональд трамп
В мире, Нидерланды, Украина, Россия, Владимир Тарабрин, Дональд Трамп
Гаага боится остаться за бортом переговоров по Украине, заявил Тарабрин

Посол Тарабрин: Гаага боится остаться за бортом обсуждений безопасности Европы

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкВладимир Тарабрин
Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Владимир Тарабрин. Архивное фото
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ГААГА, 7 фев - РИА Новости. Слова министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса о возможности переговоров по Украине показывают, что Гаага боится остаться за бортом обсуждений будущей архитектуры безопасности Европы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.
В конце декабря министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс впервые не исключил возможность начала переговоров между Россией и Украиной и заявил, что европейские страны должны проявить в этом инициативу раньше, чем это сделает новый президент США Дональд Трамп.
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"Вполне вероятно, голландские политики попросту почувствовали, "куда дует ветер из-за океана", и испугались, что в конечном итоге они могут оказаться за бортом при обсуждении будущей архитектуры европейской безопасности", - прокомментировал это заявление Тарабрин.
Как отметил посол, было бы наивно полагать, что изменение риторики Брекелманса связано со стремлением как можно скорее положить конец боевым действиям и установить долгосрочный мир на Украине.
"Если бы в Гааге преследовали именную эту цель, то Нидерланды не продолжали бы бездумно накачивать Киев западными вооружениями, напрямую способствуя гибели российских и украинских граждан", - добавил дипломат.
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В миреНидерландыУкраинаРоссияВладимир ТарабринДональд Трамп
 
 
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