Посол Тарабрин рассказал об отношениях России и Нидерландов
Тарабрин: отношения РФ и Нидерландов не изменились с приходом к власти правых
Здание посольства Нидерландов в Москве. Архивное фото
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ГААГА, 7 фев - РИА Новости. Отношения России и Нидерландов с приходом к власти правых в королевстве не изменились, Гаага продолжает конфронтационный курс, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах и постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин.
"К сожалению, с приходом к власти в Нидерландах нового коалиционного правительства ситуация кардинальным образом не изменилась. Наши двусторонние связи по-прежнему находятся на низшей точке за всю их современную историю", - сообщил посол.
По его словам, победившая на парламентских выборах в Нидерландах крайне правая Партия свободы (PVV) оказалась не в состоянии в полном объеме выполнить свои обещания избирателям. Так, например, в ходе предвыборной кампании правые предлагали отказаться от поставок военной помощи Киеву, но в процессе формирования нового правительства, как отметил Тарабрин, "эти здравые идеи были забыты".
Он также констатировал, что нынешний кабмин Нидерландов в полной мере продолжает курс, взятый бывшим премьер-министром страны Марком Рютте.
"Так что рассчитывать на какое-то скорое улучшение диалога вряд ли приходится. Мы видим это по конкретным шагам официальной Гааги, продолжающей придерживаться откровенно конфронтационного курса в отношении России", - заявил посол.
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Тарабрин также рассказал, что двусторонние контакты носят эпизодический характер и сводятся к обсуждению сугубо практических вопросов, таких как функционирование дипмиссий РФ. Взаимодействие во всех других сферах, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, по-прежнему заморожено, добавил он.
Новый кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом 2 июля официально приступил к исполнению своих обязанностей. Лидер выигравшей парламентские выборы Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс всегда выступал против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. Однако ради формирования правительства ему пришлось пойти на уступки и согласиться на продолжение помощи Киеву под давлением других участников правящей коалиции.
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