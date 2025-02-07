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Посол Тарабрин рассказал об отношениях России и Нидерландов

Посол Тарабрин рассказал об отношениях России и Нидерландов - РИА Новости, 07.02.2025

Посол Тарабрин рассказал об отношениях России и Нидерландов

Отношения России и Нидерландов с приходом к власти правых в королевстве не изменились, Гаага продолжает конфронтационный курс, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:43:00+03:00

2025-02-07T11:43:00+03:00

2025-02-07T11:45:00+03:00

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ГААГА, 7 фев - РИА Новости. Отношения России и Нидерландов с приходом к власти правых в королевстве не изменились, Гаага продолжает конфронтационный курс, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах и постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин. "К сожалению, с приходом к власти в Нидерландах нового коалиционного правительства ситуация кардинальным образом не изменилась. Наши двусторонние связи по-прежнему находятся на низшей точке за всю их современную историю", - сообщил посол. По его словам, победившая на парламентских выборах в Нидерландах крайне правая Партия свободы (PVV) оказалась не в состоянии в полном объеме выполнить свои обещания избирателям. Так, например, в ходе предвыборной кампании правые предлагали отказаться от поставок военной помощи Киеву, но в процессе формирования нового правительства, как отметил Тарабрин, "эти здравые идеи были забыты". Он также констатировал, что нынешний кабмин Нидерландов в полной мере продолжает курс, взятый бывшим премьер-министром страны Марком Рютте. "Так что рассчитывать на какое-то скорое улучшение диалога вряд ли приходится. Мы видим это по конкретным шагам официальной Гааги, продолжающей придерживаться откровенно конфронтационного курса в отношении России", - заявил посол. Тарабрин также рассказал, что двусторонние контакты носят эпизодический характер и сводятся к обсуждению сугубо практических вопросов, таких как функционирование дипмиссий РФ. Взаимодействие во всех других сферах, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, по-прежнему заморожено, добавил он.Новый кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом 2 июля официально приступил к исполнению своих обязанностей. Лидер выигравшей парламентские выборы Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс всегда выступал против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. Однако ради формирования правительства ему пришлось пойти на уступки и согласиться на продолжение помощи Киеву под давлением других участников правящей коалиции.

https://ria.ru/20250205/niderlandy-1997588486.html

https://ria.ru/20250113/niderlandy-1993461572.html

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в мире, нидерланды, россия, гаага, владимир тарабрин, марк рютте