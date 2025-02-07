Посол России прокомментировал слухи о российском следе в Балтийском море
Посол Кузнецов: слухи о российском следе в Балтийском море инспирированы НАТО
© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Версия о "российском следе" в повреждении кабелей в Балтийском море инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Для меня очевидно, что вся эта шумиха вокруг "российского следа" была продиктована не реальной заботой о безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море, в чем Россия заинтересована не меньше своих соседей, а инспирирована как повод для дальнейшего наращивания натовского присутствия на Балтике", - сказал посол.
Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.