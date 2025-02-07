https://ria.ru/20250207/posol-1997884023.html

Посол Украины в США встретилась со спецпосланником Трампа

Посол Украины в США встретилась со спецпосланником Трампа - РИА Новости, 07.02.2025

Посол Украины в США встретилась со спецпосланником Трампа

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила о проведении первой встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Китом... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T09:01:00+03:00

2025-02-07T09:01:00+03:00

2025-02-07T09:01:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила о проведении первой встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Китом Келлогом после его вступления в должность. "Не первая наша встреча с генералом Китом Келлогом вообще, но первая в его официальном статусе спецпредставителя по вопросам Украины и России, на которую его назначил президент (США Дональд) Трамп 3 февраля. Провели обстоятельную дискуссию со спецпредставителем и его командой и моими коллегами", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Мркаровой в социальной сети Facebook*. Деталей об обсуждавшихся на встрече темах Маркарова не привела. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского сообщил, что визит спецпосланника американского президента по украинскому урегулированию Кита Келлога в Киев запланирован на 20 февраля. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250207/ritter-1997871745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, россия, кит келлог, дональд трамп, оксана маркарова