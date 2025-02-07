Посол Украины в США встретилась со спецпосланником Трампа
Посол Украины Маркарова провела первую встречу со спецпосланником США Келлогом
© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила о проведении первой встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Китом Келлогом после его вступления в должность.
"Не первая наша встреча с генералом Китом Келлогом вообще, но первая в его официальном статусе спецпредставителя по вопросам Украины и России, на которую его назначил президент (США Дональд) Трамп 3 февраля. Провели обстоятельную дискуссию со спецпредставителем и его командой и моими коллегами", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Мркаровой в социальной сети Facebook*.
Деталей об обсуждавшихся на встрече темах Маркарова не привела.
Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского сообщил, что визит спецпосланника американского президента по украинскому урегулированию Кита Келлога в Киев запланирован на 20 февраля.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
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