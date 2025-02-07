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США и Россия не обсуждали возможную встречу президентов, заявил Песков - РИА Новости, 07.02.2025
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02:23 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/politika-1997860869.html
США и Россия не обсуждали возможную встречу президентов, заявил Песков
США и Россия не обсуждали возможную встречу президентов, заявил Песков - РИА Новости, 07.02.2025
США и Россия не обсуждали возможную встречу президентов, заявил Песков
Власти РФ и США пока еще не обсуждали возможную встречу глав двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T02:23:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - РИА Новости. Власти РФ и США пока еще не обсуждали возможную встречу глав двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии телеканалу CNN. "У них не было никаких первоначальных контактов для обсуждения того, нужно им встречаться или нет, и если нужно, то когда и как", - сказал он. При этом он посоветовал "не торопиться". Сам Трамп ранее сообщал, что США ведут "конструктивные" переговоры с РФ и Украиной. Песков позднее отмечал, что контакты РФ и США по линии "отдельных ведомств" идут, в последнее время они интенсифицировались.
https://ria.ru/20250206/peskov-1997710524.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
США и Россия не обсуждали возможную встречу президентов, заявил Песков

Песков: Москва и Вашингтон пока не обсуждали возможную встречу Путина и Трампа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - РИА Новости. Власти РФ и США пока еще не обсуждали возможную встречу глав двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии телеканалу CNN.
"У них не было никаких первоначальных контактов для обсуждения того, нужно им встречаться или нет, и если нужно, то когда и как", - сказал он.
Москва - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Кремле ответили на вопрос по теме контактов между Россией и США
Вчера, 12:52
При этом он посоветовал "не торопиться".
Сам Трамп ранее сообщал, что США ведут "конструктивные" переговоры с РФ и Украиной. Песков позднее отмечал, что контакты РФ и США по линии "отдельных ведомств" идут, в последнее время они интенсифицировались.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп заявил о планах провести "встречи и разговоры" с Россией и Украиной
3 февраля, 03:59
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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