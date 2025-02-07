https://ria.ru/20250207/politika-1997860869.html
США и Россия не обсуждали возможную встречу президентов, заявил Песков
США и Россия не обсуждали возможную встречу президентов, заявил Песков - РИА Новости, 07.02.2025
США и Россия не обсуждали возможную встречу президентов, заявил Песков
Власти РФ и США пока еще не обсуждали возможную встречу глав двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T02:23:00+03:00
2025-02-07T02:23:00+03:00
2025-02-07T02:23:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149806/66/1498066685_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_2ddc697020acd8f2e8b9804692cb6750.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - РИА Новости. Власти РФ и США пока еще не обсуждали возможную встречу глав двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии телеканалу CNN. "У них не было никаких первоначальных контактов для обсуждения того, нужно им встречаться или нет, и если нужно, то когда и как", - сказал он. При этом он посоветовал "не торопиться". Сам Трамп ранее сообщал, что США ведут "конструктивные" переговоры с РФ и Украиной. Песков позднее отмечал, что контакты РФ и США по линии "отдельных ведомств" идут, в последнее время они интенсифицировались.
https://ria.ru/20250206/peskov-1997710524.html
https://ria.ru/20250203/tramp-1996943424.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149806/66/1498066685_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_1d3faecc1843934c0be163eb82c82f12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
США и Россия не обсуждали возможную встречу президентов, заявил Песков
Песков: Москва и Вашингтон пока не обсуждали возможную встречу Путина и Трампа