https://ria.ru/20250207/politika-1997860869.html

США и Россия не обсуждали возможную встречу президентов, заявил Песков

США и Россия не обсуждали возможную встречу президентов, заявил Песков - РИА Новости, 07.02.2025

США и Россия не обсуждали возможную встречу президентов, заявил Песков

Власти РФ и США пока еще не обсуждали возможную встречу глав двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T02:23:00+03:00

2025-02-07T02:23:00+03:00

2025-02-07T02:23:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - РИА Новости. Власти РФ и США пока еще не обсуждали возможную встречу глав двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии телеканалу CNN. "У них не было никаких первоначальных контактов для обсуждения того, нужно им встречаться или нет, и если нужно, то когда и как", - сказал он. При этом он посоветовал "не торопиться". Сам Трамп ранее сообщал, что США ведут "конструктивные" переговоры с РФ и Украиной. Песков позднее отмечал, что контакты РФ и США по линии "отдельных ведомств" идут, в последнее время они интенсифицировались.

https://ria.ru/20250206/peskov-1997710524.html

https://ria.ru/20250203/tramp-1996943424.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, в мире