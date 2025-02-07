https://ria.ru/20250207/polet-1997859723.html
Восстановленный аэропорт Сухума готовится к тестовому приему рейса
Восстановленный аэропорт Сухума готовится к тестовому приему рейса - РИА Новости, 07.02.2025
Восстановленный аэропорт Сухума готовится к тестовому приему рейса
Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума Абхазии состоится в пятницу, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T02:03:00+03:00
2025-02-07T02:03:00+03:00
2025-02-07T02:03:00+03:00
россия
абхазия
сухум
роман старовойт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997756277_0:52:1267:765_1920x0_80_0_0_88ccfcad407ef1f3eddc49146a01f573.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума Абхазии состоится в пятницу, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой. Минтранс РФ ранее сообщал, что регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией планируется возобновить в мае текущего года. По словам министра транспорта, летать в Сухум будет российская "ЮВТ Аэро", еще как минимум две другие компании проявили интерес к этому направлению. Гунба сообщал, что проект поспособствует налаживанию связей с Россией и улучшит экономический потенциал и возможности республики. Сухумский аэропорт с 1993 года был закрыт для полетов. В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения. Объект уже сейчас обеспечивает рабочие места для 300 человек, из которых 207 - граждане Абхазии.
https://ria.ru/20250201/aeroport-1996845844.html
https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997753094.html
россия
абхазия
сухум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997756277_46:0:1175:847_1920x0_80_0_0_a173df2fd28b2392b0be825f7b9fea1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абхазия, сухум, роман старовойт, в мире
Россия, Абхазия, Сухум, Роман Старовойт, В мире
Восстановленный аэропорт Сухума готовится к тестовому приему рейса
Старовойт: тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу