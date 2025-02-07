https://ria.ru/20250207/polet-1997859723.html

Восстановленный аэропорт Сухума готовится к тестовому приему рейса

Восстановленный аэропорт Сухума готовится к тестовому приему рейса - РИА Новости, 07.02.2025

Восстановленный аэропорт Сухума готовится к тестовому приему рейса

Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума Абхазии состоится в пятницу, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T02:03:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума Абхазии состоится в пятницу, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой. Минтранс РФ ранее сообщал, что регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией планируется возобновить в мае текущего года. По словам министра транспорта, летать в Сухум будет российская "ЮВТ Аэро", еще как минимум две другие компании проявили интерес к этому направлению. Гунба сообщал, что проект поспособствует налаживанию связей с Россией и улучшит экономический потенциал и возможности республики. Сухумский аэропорт с 1993 года был закрыт для полетов. В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения. Объект уже сейчас обеспечивает рабочие места для 300 человек, из которых 207 - граждане Абхазии.

https://ria.ru/20250201/aeroport-1996845844.html

https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997753094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, абхазия, сухум, роман старовойт, в мире