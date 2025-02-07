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Восстановленный аэропорт Сухума готовится к тестовому приему рейса - РИА Новости, 07.02.2025
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Восстановленный аэропорт Сухума готовится к тестовому приему рейса
Восстановленный аэропорт Сухума готовится к тестовому приему рейса - РИА Новости, 07.02.2025
Восстановленный аэропорт Сухума готовится к тестовому приему рейса
Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума Абхазии состоится в пятницу, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим... РИА Новости, 07.02.2025
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума Абхазии состоится в пятницу, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой. Минтранс РФ ранее сообщал, что регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией планируется возобновить в мае текущего года. По словам министра транспорта, летать в Сухум будет российская "ЮВТ Аэро", еще как минимум две другие компании проявили интерес к этому направлению. Гунба сообщал, что проект поспособствует налаживанию связей с Россией и улучшит экономический потенциал и возможности республики. Сухумский аэропорт с 1993 года был закрыт для полетов. В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения. Объект уже сейчас обеспечивает рабочие места для 300 человек, из которых 207 - граждане Абхазии.
https://ria.ru/20250201/aeroport-1996845844.html
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россия, абхазия, сухум, роман старовойт, в мире
Россия, Абхазия, Сухум, Роман Старовойт, В мире
Восстановленный аэропорт Сухума готовится к тестовому приему рейса

Старовойт: тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоится в пятницу

© Sputnik / Томас ТхайцукСухумский аэропорт
Сухумский аэропорт - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский аэропорт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума Абхазии состоится в пятницу, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой.
Минтранс РФ ранее сообщал, что регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией планируется возобновить в мае текущего года.
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По словам министра транспорта, летать в Сухум будет российская "ЮВТ Аэро", еще как минимум две другие компании проявили интерес к этому направлению.
Гунба сообщал, что проект поспособствует налаживанию связей с Россией и улучшит экономический потенциал и возможности республики.
Сухумский аэропорт с 1993 года был закрыт для полетов.
В ноябре 2023 года между российской и абхазской стороной было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве по восстановлению аэропорта с целью возобновления международного авиасообщения. Объект уже сейчас обеспечивает рабочие места для 300 человек, из которых 207 - граждане Абхазии.
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Вчера, 15:17
 
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