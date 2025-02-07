Рейтинг@Mail.ru
Тела экс-мэра Самары и его жены ищут на мусорном полигоне - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 07.02.2025 (обновлено: 15:01 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/poiski-1997984076.html
Тела экс-мэра Самары и его жены ищут на мусорном полигоне
Тела экс-мэра Самары и его жены ищут на мусорном полигоне - РИА Новости, 07.02.2025
Тела экс-мэра Самары и его жены ищут на мусорном полигоне
Следственные действия проводятся на мусорном полигоне в Самарской области в рамках дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархов и его жены, ведутся поиски их РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:57:00+03:00
2025-02-07T15:01:00+03:00
происшествия
самара
россия
самарская область
виктор тархов
gps
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997608521_0:117:2570:1563_1920x0_80_0_0_9bf541737fa46e5f35c2690336fad575.jpg
САМАРА, 7 фев - РИА Новости. Следственные действия проводятся на мусорном полигоне в Самарской области в рамках дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархов и его жены, ведутся поиски их тел, сообщил РИА Новости регоператор по обращению с ТКО "Экология". "У нас есть фото и видеофиксация всех контейнерных площадок. Поскольку одна из версий (заключается - ред.) в том, что подозреваемая выбрасывала останки тел в мусорные контейнеры, мы отсматривали эти материалы. У нас есть информация, что в эти дни отходы вывозились ежедневно, все мусоровозы оснащены GPS-трекерами, соответственно, мы можем отследить их маршрут и примерно определить, в какой части полигона происходила выгрузка (мусора - ред.). Сейчас проводятся следственные мероприятия на полигоне Преображенка - работают люди, техника", - сообщила собеседница агентства, комментируя следственные действия по делу об убийстве Тарховых. В компании отметили, что оказывают полное содействие следователям. Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра города Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). По подозрению в совершении преступления была задержана и арестована внучка экс-мэра. По версии следователей, подозреваемая готовилась к совершению преступления: она купила канистры с химическим средством, пластиковые емкости и другие предметы, чтобы скрыть улики. Во время обыска в квартире девушки следователи нашли принадлежащие жертвам паспорта и телефоны, были установлены места продажи ювелирных изделий родственников. Также в Самаре нашли проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой. Следователи проверяют версию о причастности к преступлению и других лиц. По подсчетам РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов, в 2023 и 2024 годах у внучки были долг на общую сумму порядка 705 тысяч рублей. Большая часть этих средств - задолженность по кредитным платежам. Все исполнительные производства были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках.
https://ria.ru/20250206/mer-1997790549.html
https://ria.ru/20250207/ubiystvo-1997952368.html
самара
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997608521_0:0:2570:1928_1920x0_80_0_0_0202396777fab6c0b24dc637f8cf591f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, россия, самарская область, виктор тархов, gps
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Виктор Тархов, GPS
Тела экс-мэра Самары и его жены ищут на мусорном полигоне

Тела экс-мэра Самары и его жены на ищут мусорном полигоне с помощью GPS-трекеров

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкВиктор Тархов
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Виктор Тархов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 7 фев - РИА Новости. Следственные действия проводятся на мусорном полигоне в Самарской области в рамках дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархов и его жены, ведутся поиски их тел, сообщил РИА Новости регоператор по обращению с ТКО "Экология".
"У нас есть фото и видеофиксация всех контейнерных площадок. Поскольку одна из версий (заключается - ред.) в том, что подозреваемая выбрасывала останки тел в мусорные контейнеры, мы отсматривали эти материалы. У нас есть информация, что в эти дни отходы вывозились ежедневно, все мусоровозы оснащены GPS-трекерами, соответственно, мы можем отследить их маршрут и примерно определить, в какой части полигона происходила выгрузка (мусора - ред.). Сейчас проводятся следственные мероприятия на полигоне Преображенка - работают люди, техника", - сообщила собеседница агентства, комментируя следственные действия по делу об убийстве Тарховых.
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В квартире подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары нашли его вещи
Вчера, 17:17
В компании отметили, что оказывают полное содействие следователям.
Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра города Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). По подозрению в совершении преступления была задержана и арестована внучка экс-мэра.
По версии следователей, подозреваемая готовилась к совершению преступления: она купила канистры с химическим средством, пластиковые емкости и другие предметы, чтобы скрыть улики. Во время обыска в квартире девушки следователи нашли принадлежащие жертвам паспорта и телефоны, были установлены места продажи ювелирных изделий родственников. Также в Самаре нашли проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой. Следователи проверяют версию о причастности к преступлению и других лиц.
По подсчетам РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов, в 2023 и 2024 годах у внучки были долг на общую сумму порядка 705 тысяч рублей. Большая часть этих средств - задолженность по кредитным платежам. Все исполнительные производства были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках.
Расследование уголовного дела об убийстве Виктора Тархова и его жены - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
У внучки экс-мэра Самары, подозреваемой в его убийстве, были долги
13:34
 
ПроисшествияСамараРоссияСамарская областьВиктор ТарховGPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала