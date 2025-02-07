https://ria.ru/20250207/poiski-1997984076.html

Тела экс-мэра Самары и его жены ищут на мусорном полигоне

Тела экс-мэра Самары и его жены ищут на мусорном полигоне - РИА Новости, 07.02.2025

Тела экс-мэра Самары и его жены ищут на мусорном полигоне

Следственные действия проводятся на мусорном полигоне в Самарской области в рамках дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархов и его жены, ведутся поиски их РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:57:00+03:00

2025-02-07T14:57:00+03:00

2025-02-07T15:01:00+03:00

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САМАРА, 7 фев - РИА Новости. Следственные действия проводятся на мусорном полигоне в Самарской области в рамках дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархов и его жены, ведутся поиски их тел, сообщил РИА Новости регоператор по обращению с ТКО "Экология". "У нас есть фото и видеофиксация всех контейнерных площадок. Поскольку одна из версий (заключается - ред.) в том, что подозреваемая выбрасывала останки тел в мусорные контейнеры, мы отсматривали эти материалы. У нас есть информация, что в эти дни отходы вывозились ежедневно, все мусоровозы оснащены GPS-трекерами, соответственно, мы можем отследить их маршрут и примерно определить, в какой части полигона происходила выгрузка (мусора - ред.). Сейчас проводятся следственные мероприятия на полигоне Преображенка - работают люди, техника", - сообщила собеседница агентства, комментируя следственные действия по делу об убийстве Тарховых. В компании отметили, что оказывают полное содействие следователям. Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра города Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). По подозрению в совершении преступления была задержана и арестована внучка экс-мэра. По версии следователей, подозреваемая готовилась к совершению преступления: она купила канистры с химическим средством, пластиковые емкости и другие предметы, чтобы скрыть улики. Во время обыска в квартире девушки следователи нашли принадлежащие жертвам паспорта и телефоны, были установлены места продажи ювелирных изделий родственников. Также в Самаре нашли проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой. Следователи проверяют версию о причастности к преступлению и других лиц. По подсчетам РИА Новости на основе данных Федеральной службы судебных приставов, в 2023 и 2024 годах у внучки были долг на общую сумму порядка 705 тысяч рублей. Большая часть этих средств - задолженность по кредитным платежам. Все исполнительные производства были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение девушки, ее имущества или сведения о ее средствах в банках.

https://ria.ru/20250206/mer-1997790549.html

https://ria.ru/20250207/ubiystvo-1997952368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, самара, россия, самарская область, виктор тархов, gps