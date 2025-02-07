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В Красноярском крае начальницу отделения почты заподозрили в поджоге - РИА Новости, 07.02.2025
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12:18 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/podzhog-1997926909.html
В Красноярском крае начальницу отделения почты заподозрили в поджоге
В Красноярском крае начальницу отделения почты заподозрили в поджоге - РИА Новости, 07.02.2025
В Красноярском крае начальницу отделения почты заподозрили в поджоге
Начальница поселкового отделения почтовой связи в Сухобузимском районе Красноярского края подозревается в присвоении более 190 тысяч рублей и поджоге почтового... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:18:00+03:00
2025-02-07T12:18:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
сухобузимский район
следственный комитет россии (ск рф)
почта россии
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КРАСНОЯРСК, 7 фев – РИА Новости. Начальница поселкового отделения почтовой связи в Сухобузимском районе Красноярского края подозревается в присвоении более 190 тысяч рублей и поджоге почтового отделения для сокрытия хищения, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии."Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи одного из населенных пунктов Сухобузимского района Красноярского края. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ "присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере", частью 2 статьи 167 УК РФ "умышленное уничтожение имущества путем поджога, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в январе 2025 года начальница отделения почтовой связи систематически присваивала денежные средства, поступавшие в отделение. Общий размер хищения превысил 190 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы своих противоправных действий, она организовала поджог в помещении почтового отделения. В результате пожара имуществу акционерного общества "Почта России" нанесён значительный материальный ущерб. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК, женщину не стали арестовывать, она находится под подпиской о невыезде. Точная сумма ущерба устанавливается, известно, что отделение сгорело полностью. Пожар начался с мусорки под столом, которую подожгла фигурантка.
https://ria.ru/20250131/kolomna-1996635355.html
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, россия, сухобузимский район, следственный комитет россии (ск рф), почта россии
Происшествия, Красноярский край, Россия, Сухобузимский район, Следственный комитет России (СК РФ), Почта России
В Красноярском крае начальницу отделения почты заподозрили в поджоге

В Красноярском крае начальницу отделения почты заподозрили в краже и поджоге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 7 фев – РИА Новости. Начальница поселкового отделения почтовой связи в Сухобузимском районе Красноярского края подозревается в присвоении более 190 тысяч рублей и поджоге почтового отделения для сокрытия хищения, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи одного из населенных пунктов Сухобузимского района Красноярского края. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ "присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере", частью 2 статьи 167 УК РФ "умышленное уничтожение имущества путем поджога, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в январе 2025 года начальница отделения почтовой связи систематически присваивала денежные средства, поступавшие в отделение. Общий размер хищения превысил 190 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы своих противоправных действий, она организовала поджог в помещении почтового отделения. В результате пожара имуществу акционерного общества "Почта России" нанесён значительный материальный ущерб.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК, женщину не стали арестовывать, она находится под подпиской о невыезде. Точная сумма ущерба устанавливается, известно, что отделение сгорело полностью. Пожар начался с мусорки под столом, которую подожгла фигурантка.
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