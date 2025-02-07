В Туркмении отметили важность празднования 80-летия Победы
Замглавы МИД Туркмении Гурбанов заявил о важности празднования 80-летия Победы
Дворец президента Туркмении в Ашхабаде. Архивное фото
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АШХАБАД, 7 фев – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Туркмении Ахмет Гурбанов отметил важность для страны празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
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"В текущем (2025 - ред.) году мы будем праздновать 30-летие нашего нейтралитета и объявление 2025 года Международным годом мира и доверия, а также мы будем праздновать вместе 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, это тоже для нас очень важно", – сказал он на приёме по случаю приближающегося Дня дипломатического работника.
День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.
По словам Гурбанова, Туркмения признательна РФ за поддержку практически всех её внешнеполитических начинаний и инициатив.
"Помимо активного политико-дипломатического сотрудничества, у нас очень хорошо развивается и культурно-гуманитарное направление, торгово-экономическое сотрудничество. У нас хорошие контакты и по линии образования, культуры, спорта… Я с полным основанием считаю, что нынешний высокий уровень туркмено-российских связей, результативность и эффективность совместной работы во многом обусловлены высоким профессионализмом российских дипломатов", – добавил замминистра.
Гурбанов пожелал российским дипломатам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых больших успехов в их ответственной деятельности.
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