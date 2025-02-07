https://ria.ru/20250207/pobeda-1998083015.html

В Туркмении отметили важность празднования 80-летия Победы

В Туркмении отметили важность празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 07.02.2025

В Туркмении отметили важность празднования 80-летия Победы

Заместитель министра иностранных дел Туркмении Ахмет Гурбанов отметил важность для страны празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T22:07:00+03:00

2025-02-07T22:07:00+03:00

2025-02-07T22:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

туркмения

80-летие победы в великой отечественной войне

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АШХАБАД, 7 фев – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Туркмении Ахмет Гурбанов отметил важность для страны празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. "В текущем (2025 - ред.) году мы будем праздновать 30-летие нашего нейтралитета и объявление 2025 года Международным годом мира и доверия, а также мы будем праздновать вместе 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, это тоже для нас очень важно", – сказал он на приёме по случаю приближающегося Дня дипломатического работника. День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. По словам Гурбанова, Туркмения признательна РФ за поддержку практически всех её внешнеполитических начинаний и инициатив. "Помимо активного политико-дипломатического сотрудничества, у нас очень хорошо развивается и культурно-гуманитарное направление, торгово-экономическое сотрудничество. У нас хорошие контакты и по линии образования, культуры, спорта… Я с полным основанием считаю, что нынешний высокий уровень туркмено-российских связей, результативность и эффективность совместной работы во многом обусловлены высоким профессионализмом российских дипломатов", – добавил замминистра. Гурбанов пожелал российским дипломатам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых больших успехов в их ответственной деятельности.

https://ria.ru/20250207/yalta-1997935469.html

https://ria.ru/20250126/diplomaty-1995522632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, туркмения, 80-летие победы в великой отечественной войне