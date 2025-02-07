https://ria.ru/20250207/plen-1997953958.html

За неделю в плен сдались 19 украинских военных

За неделю в плен сдались 19 украинских военных - РИА Новости, 07.02.2025

За неделю в плен сдались 19 украинских военных

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:38:00+03:00

2025-02-07T13:38:00+03:00

2025-02-07T13:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250206/plennyj-1997632230.html

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2025

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)