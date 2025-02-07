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За неделю в плен сдались 19 украинских военных - РИА Новости, 07.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 07.02.2025 (обновлено: 13:41 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/plen-1997953958.html
За неделю в плен сдались 19 украинских военных
За неделю в плен сдались 19 украинских военных - РИА Новости, 07.02.2025
За неделю в плен сдались 19 украинских военных
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:38:00+03:00
2025-02-07T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За неделю в плен сдались 19 украинских военных

За неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдались 19 украинских военных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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