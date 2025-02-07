https://ria.ru/20250207/peskov-1997945166.html

Песков не стал комментировать ситуацию с абортами в Вологодской области

Песков не стал комментировать ситуацию с абортами в Вологодской области - РИА Новости, 07.02.2025

Песков не стал комментировать ситуацию с абортами в Вологодской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по ситуации с абортами в Вологодской области. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:09:00+03:00

2025-02-07T13:09:00+03:00

2025-02-07T13:09:00+03:00

общество

вологодская область

россия

дмитрий песков

георгий филимонов

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по ситуации с абортами в Вологодской области. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что власти региона планируют в ближайшее время обсудить вопрос о запрете проведения абортов в частных клиниках. "Слушайте, я не могу ничего комментировать. Там только совещание запланировано, а вы хотите, чтобы мы комментировали. Не считаю корректным такой вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают такие меры повышения рождаемости. Ранее в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении "дней тишины" и обязательном психологическом консультировании, а также проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают женщину о негативных последствиях этой процедуры для здоровья, не предоставляют актуальную статистику по количеству проведенных процедур. Также в РПЦ неоднократно призывали к выведению "абортов по желанию женщины" (то есть без медпоказаний) из перечня бесплатных услуг по ОМС.

https://ria.ru/20241127/rpts-1986115798.html

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общество, вологодская область, россия, дмитрий песков, георгий филимонов, русская православная церковь