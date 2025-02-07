Песков не стал комментировать ситуацию с абортами в Вологодской области
Песков воздержался от комментариев по ситуации с абортами на Вологодской области
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по ситуации с абортами в Вологодской области.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что власти региона планируют в ближайшее время обсудить вопрос о запрете проведения абортов в частных клиниках.
"Слушайте, я не могу ничего комментировать. Там только совещание запланировано, а вы хотите, чтобы мы комментировали. Не считаю корректным такой вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают такие меры повышения рождаемости.
Ранее в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении "дней тишины" и обязательном психологическом консультировании, а также проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают женщину о негативных последствиях этой процедуры для здоровья, не предоставляют актуальную статистику по количеству проведенных процедур. Также в РПЦ неоднократно призывали к выведению "абортов по желанию женщины" (то есть без медпоказаний) из перечня бесплатных услуг по ОМС.
В РПЦ рассказали, как быстро повысить рождаемость в России
27 ноября 2024, 22:55