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Песков прокомментировал слова Келлога о плане по Украине
Песков прокомментировал слова Келлога о плане по Украине - РИА Новости, 07.02.2025
Песков прокомментировал слова Келлога о плане по Украине
Пока чего-то субстантивного насчет планов США по урегулированию на Украине нет, нужно набраться терпения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:03:00+03:00
2025-02-07T13:03:00+03:00
2025-02-07T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пока чего-то субстантивного насчет планов США по урегулированию на Украине нет, нужно набраться терпения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока чего-то субстантивного на этот счет нет, нужно просто набраться терпения", - сказал он журналистам, комментируя заявление спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о желании главы США остановить кровопролитие на Украине ещё до начала переговоров.
https://ria.ru/20250206/metally-1997592029.html
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Песков прокомментировал слова Келлога о плане по Украине
Песков: пока что-то субстантивного насчет планов США по Украине нет