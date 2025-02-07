https://ria.ru/20250207/peskov-1997943687.html

Песков прокомментировал слова Келлога о плане по Украине

Песков прокомментировал слова Келлога о плане по Украине - РИА Новости, 07.02.2025

Песков прокомментировал слова Келлога о плане по Украине

Пока чего-то субстантивного насчет планов США по урегулированию на Украине нет, нужно набраться терпения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:03:00+03:00

2025-02-07T13:03:00+03:00

2025-02-07T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пока чего-то субстантивного насчет планов США по урегулированию на Украине нет, нужно набраться терпения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока чего-то субстантивного на этот счет нет, нужно просто набраться терпения", - сказал он журналистам, комментируя заявление спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о желании главы США остановить кровопролитие на Украине ещё до начала переговоров.

https://ria.ru/20250206/metally-1997592029.html

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в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков, дональд трамп, кит келлог