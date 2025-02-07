https://ria.ru/20250207/pentagon-1998087848.html

Трамп поручил департаменту Маска проверить расходы Пентагона

Трамп поручил департаменту Маска проверить расходы Пентагона - РИА Новости, 07.02.2025

Трамп поручил департаменту Маска проверить расходы Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, проверит расходы РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T23:04:00+03:00

2025-02-07T23:04:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, проверит расходы Пентагона. "Да, поручал, Пентагон, образование", - сказал Трамп в Белом доме. Так он ответил на вопрос, следует ли вслед за действиями в адрес Агентства по международному сотрудничеству (USAID), о коррупции в котором говорит Трамп, проверок и других ведомств, в частности военного.

https://ria.ru/20250207/mask-1998073914.html

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