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Трамп поручил департаменту Маска проверить расходы Пентагона - РИА Новости, 07.02.2025
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23:04 07.02.2025 (обновлено: 23:05 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/pentagon-1998087848.html
Трамп поручил департаменту Маска проверить расходы Пентагона
Трамп поручил департаменту Маска проверить расходы Пентагона - РИА Новости, 07.02.2025
Трамп поручил департаменту Маска проверить расходы Пентагона
Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, проверит расходы РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:04:00+03:00
2025-02-07T23:05:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
министерство обороны сша
агентство по международному развитию сша
пентагон
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, проверит расходы Пентагона. "Да, поручал, Пентагон, образование", - сказал Трамп в Белом доме. Так он ответил на вопрос, следует ли вслед за действиями в адрес Агентства по международному сотрудничеству (USAID), о коррупции в котором говорит Трамп, проверок и других ведомств, в частности военного.
https://ria.ru/20250207/mask-1998073914.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, министерство обороны сша, агентство по международному развитию сша, пентагон
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Министерство обороны США, Агентство по международному развитию США, Пентагон
Трамп поручил департаменту Маска проверить расходы Пентагона

Трамп заявил, что поручил департаменту DOGE Маска проверить расходы Пентагона

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, проверит расходы Пентагона.
"Да, поручал, Пентагон, образование", - сказал Трамп в Белом доме.
Так он ответил на вопрос, следует ли вслед за действиями в адрес Агентства по международному сотрудничеству (USAID), о коррупции в котором говорит Трамп, проверок и других ведомств, в частности военного.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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Вчера, 20:42
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскМинистерство обороны СШААгентство по международному развитию СШАПентагон
 
 
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