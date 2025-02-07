https://ria.ru/20250207/pentagon-1997903108.html
Пентагон начал "примерку" нового театра военных действий, заявил посол
Пентагон начал "примерку" нового театра военных действий, заявил посол - РИА Новости, 07.02.2025
Пентагон начал "примерку" нового театра военных действий, заявил посол
Пентагон использует Финляндию для "примерки" нового потенциального театра военных действий, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:08:00+03:00
2025-02-07T11:08:00+03:00
2025-02-07T11:08:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пентагон использует Финляндию для "примерки" нового потенциального театра военных действий, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Демонстративные пролеты над Финляндией американских стратегических бомбардировщиков B-52 явно говорят о том, что Пентагон начал практическую "примерку" нового потенциального театра военных действий под свои ударные силы", - сказал Кузнецов. В ноябре 2024 года финские ВВС несколько раз сообщали, что американские B-52 пролетели в воздушном пространстве страны. До этого тренировочные полеты проводились в июле. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250206/finljandija-1997823085.html
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финляндия, россия, швеция, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато, министерство обороны сша, в мире
Финляндия, Россия, Швеция, Павел Кузнецов, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, Министерство обороны США, В мире
Пентагон начал "примерку" нового театра военных действий, заявил посол
Кузнецов: Пентагон рассматривает Финляндию как новый театр военных действий