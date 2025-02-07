https://ria.ru/20250207/pensionerka-1997986597.html

Пенсионерка из Магадана перевела мошенникам 17 миллионов рублей

Пенсионерка из Магадана перевела мошенникам 17 миллионов рублей - РИА Новости, 07.02.2025

Пенсионерка из Магадана перевела мошенникам 17 миллионов рублей

Пенсионерка из Магадана перевела мошенникам более 17 миллионов рублей, продав две квартиры, сообщило УМВД региона. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:11:00+03:00

2025-02-07T15:11:00+03:00

2025-02-07T15:11:00+03:00

происшествия

магадан

россия

анапа

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МАГАДАН, 7 фев - РИА Новости. Пенсионерка из Магадана перевела мошенникам более 17 миллионов рублей, продав две квартиры, сообщило УМВД региона. "Женщина продала квартиру в Анапе и перечислила 10 миллионов 300 тысяч рублей на счета, указанные неизвестными. Затем пенсионерка прилетела в Магадан, продала свою квартиру, расположенную в областном центре, и перевела мошенникам еще 7 миллионов рублей. Сделав все так, как сказали "заботливые и компетентные специалисты", гражданка обнаружила, что все переписки и указания удалены, а их телефоны больше не отвечают", - говорится в сообщении. Поясняется, что все началось со звонка неизвестного, который представился сотрудником "Энергосбыта" и сообщил о необходимости заменить счетчик. Женщине пришел смс-код якобы необходимый для регистрации в электронной очереди. Пенсионерка назвала цифры собеседнику. "В этот же день она получила еще одно сообщение: "Подписание генеральной доверенности зарегистрировано успешно. Если Вы этого не делали, свяжитесь с Роскомнадзором по номеру горячей линии". Там же был указан телефон. Гражданка перезвонила по рекомендуемому номеру, но ей никто не ответил. Чуть позже женщине вновь поступил звонок через мессенджер. На этот раз на связь вышла "сотрудница Роскомнадзора". Она рассказала, что на имя заявительницы оформлена генеральная доверенность, и теперь некий гражданин недружественного государства сможет распоряжаться всеми её средствами, а также движимым и недвижимым имуществом", - дополняет ведомство. Далее, сообщает УМВД региона, с пенсионеркой связался псевдопредставитель Центробанка России, который пояснил, что аннулировать доверенность можно только с помощью представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу. Для этого необходимо изменить регистрационные номера недвижимого имущества, а именно: продать квартиры и перечислить деньги на безопасный счет. Следователи ОМВД России по городу Магадану возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

https://ria.ru/20250206/moshenniki-1997729912.html

https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html

магадан

россия

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, магадан, россия, анапа, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)