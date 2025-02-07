https://ria.ru/20250207/parizh-1998084524.html
Москва ответит, если Париж пойдет на эскалацию, заявила Захарова
Москва ответит, если Париж пойдет на эскалацию, заявила Захарова - РИА Новости, 07.02.2025
Москва ответит, если Париж пойдет на эскалацию, заявила Захарова
Москва будет вынуждена отвечать, если Париж пойдет на дальнейшую эскалацию в ситуации с невыдачей визы во Францию журналисту "Комсомольской правды", заявила... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T22:27:00+03:00
2025-02-07T22:27:00+03:00
2025-02-07T22:28:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Москва будет вынуждена отвечать, если Париж пойдет на дальнейшую эскалацию в ситуации с невыдачей визы во Францию журналисту "Комсомольской правды", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Париж не выдал визу журналисту "Комсомольской правды", Москва заявила об ответных мерах в отношении корреспондента французской газеты Le Monde. Реакцию во французских СМИ на ответную меру Захарова назвала полностью искажённой картиной, тем, что "называется диффамацией". "Тридцать три сотрудника девяти французских СМИ, постоянно работающие в России, прекрасно чувствуют себя в Москве. В отличие от властей Республики "Свободы, равенства и братства", у нас никто не ограничивает их участие в крупнейших пресс-мероприятиях, не лишает уже выданных аккредитаций, не арестовывает их банковские счета. Если же французские власти пойдут на дальнейшую эскалацию, мы будем вынуждены отвечать", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
https://ria.ru/20250207/zakharova-1998076663.html
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в мире, москва, париж, россия, мария захарова, евросоюз, европарламент, франция
В мире, Москва, Париж, Россия, Мария Захарова, Евросоюз, Европарламент, Франция
Москва ответит, если Париж пойдет на эскалацию, заявила Захарова
Захарова пригрозила Парижу ответом за невыдачу виз российским журналистам