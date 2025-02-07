https://ria.ru/20250207/otravlenie-1997912575.html
Суд приостановил работу общепита в Москве после отравления детей
Суд приостановил работу общепита в Москве после отравления детей - РИА Новости, 07.02.2025
Суд приостановил работу общепита в Москве после отравления детей
Люблинский суд Москвы на два месяца приостановил деятельность организации общепита "Квартал+" после массового отравления детей в отеле, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:34:00+03:00
2025-02-07T11:34:00+03:00
2025-02-07T11:34:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498460_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_30570c19c9b529d114e029871109a351.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Люблинский суд Москвы на два месяца приостановил деятельность организации общепита "Квартал+" после массового отравления детей в отеле, сообщили РИА Новости в суде. Ранее столичная прокуратура сообщила, что шесть девочек отравились в гостинице на юго-востоке Москвы, они обратились за медицинской помощью, возбуждено уголовное дело. "Постановлением Люблинского районного суда города Москвы ООО "Квартал+" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток", - сказал собеседник агентства. Согласно протоколу об административном правонарушении, юридическим лицом были нарушены обязательные требования санитарного законодательства и законодательства в области технического регулирования.
https://ria.ru/20250202/moskva-1996867582.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498460_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_d738d3554c182f08abbaa3b5f9d98e11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд приостановил работу общепита в Москве после отравления детей
Суд приостановил работу общепита "Квартал+" в Москве после отравления 60 детей