https://ria.ru/20250207/otravlenie-1997912575.html

Суд приостановил работу общепита в Москве после отравления детей

Суд приостановил работу общепита в Москве после отравления детей - РИА Новости, 07.02.2025

Суд приостановил работу общепита в Москве после отравления детей

Люблинский суд Москвы на два месяца приостановил деятельность организации общепита "Квартал+" после массового отравления детей в отеле, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:34:00+03:00

2025-02-07T11:34:00+03:00

2025-02-07T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Люблинский суд Москвы на два месяца приостановил деятельность организации общепита "Квартал+" после массового отравления детей в отеле, сообщили РИА Новости в суде. Ранее столичная прокуратура сообщила, что шесть девочек отравились в гостинице на юго-востоке Москвы, они обратились за медицинской помощью, возбуждено уголовное дело. "Постановлением Люблинского районного суда города Москвы ООО "Квартал+" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток", - сказал собеседник агентства. Согласно протоколу об административном правонарушении, юридическим лицом были нарушены обязательные требования санитарного законодательства и законодательства в области технического регулирования.

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происшествия, москва, россия