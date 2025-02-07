Рейтинг@Mail.ru
Суд приостановил работу общепита в Москве после отравления детей - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/otravlenie-1997912575.html
Суд приостановил работу общепита в Москве после отравления детей
Суд приостановил работу общепита в Москве после отравления детей - РИА Новости, 07.02.2025
Суд приостановил работу общепита в Москве после отравления детей
Люблинский суд Москвы на два месяца приостановил деятельность организации общепита "Квартал+" после массового отравления детей в отеле, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:34:00+03:00
2025-02-07T11:34:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498460_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_30570c19c9b529d114e029871109a351.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Люблинский суд Москвы на два месяца приостановил деятельность организации общепита "Квартал+" после массового отравления детей в отеле, сообщили РИА Новости в суде. Ранее столичная прокуратура сообщила, что шесть девочек отравились в гостинице на юго-востоке Москвы, они обратились за медицинской помощью, возбуждено уголовное дело. "Постановлением Люблинского районного суда города Москвы ООО "Квартал+" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток", - сказал собеседник агентства. Согласно протоколу об административном правонарушении, юридическим лицом были нарушены обязательные требования санитарного законодательства и законодательства в области технического регулирования.
https://ria.ru/20250202/moskva-1996867582.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498460_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_d738d3554c182f08abbaa3b5f9d98e11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд приостановил работу общепита в Москве после отравления детей

Суд приостановил работу общепита "Квартал+" в Москве после отравления 60 детей

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Люблинский суд Москвы на два месяца приостановил деятельность организации общепита "Квартал+" после массового отравления детей в отеле, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее столичная прокуратура сообщила, что шесть девочек отравились в гостинице на юго-востоке Москвы, они обратились за медицинской помощью, возбуждено уголовное дело.
"Постановлением Люблинского районного суда города Москвы ООО "Квартал+" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток", - сказал собеседник агентства.
Согласно протоколу об административном правонарушении, юридическим лицом были нарушены обязательные требования санитарного законодательства и законодательства в области технического регулирования.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Прокуратура рассказала подробности отравления детей в московской гостинице
2 февраля, 09:47
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала