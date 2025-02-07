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Российская бронетехника превосходит технику стран НАТО - РИА Новости, 07.02.2025
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https://ria.ru/20250207/oruzhie-1997868982.html
Российская бронетехника превосходит технику стран НАТО
Российская бронетехника превосходит технику стран НАТО - РИА Новости, 07.02.2025
Российская бронетехника превосходит технику стран НАТО
Российская бронетехника и вооружение значительно превосходят по своим характеристикам технику, поставляемую ВСУ странами НАТО, об этом заявил журналистам... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T05:04:00+03:00
2025-02-07T05:04:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская бронетехника и вооружение значительно превосходят по своим характеристикам технику, поставляемую ВСУ странами НАТО, об этом заявил журналистам заместитель начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ генерал-майор Сергей Шаленый. "На сегодняшний момент, исходя из характера и способов применения бронетанкового вооружения и техники в зоне СВО, с учетом доработок, которые нами сделаны, вся наша бронетанковая техника и вооружение превосходят по своим характеристикам те машины, которые поставляются в зону СВО со стороны НАТО", - сказал он. Генерал-майор уточнил, что российская сторона превосходит технику противника по всем показателям, паритет может быть только в вопросах огневой мощи. "Но в части защищенности от средств поражения, которые применяются (в бою), однозначно мы подготовлены лучше", - подчеркнул Шаленый. Относительно эвакуационной пригодности, проходимости и подвижности, российская сторона "однозначно превосходит противника", указал генерал-майор.
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безопасность, россия, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
Российская бронетехника превосходит технику стран НАТО

Шаленый: российское вооружение превосходит технику НАТО, поставляемую Киеву

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган"
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зарядка реактивной системы залпового огня "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская бронетехника и вооружение значительно превосходят по своим характеристикам технику, поставляемую ВСУ странами НАТО, об этом заявил журналистам заместитель начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ генерал-майор Сергей Шаленый.
"На сегодняшний момент, исходя из характера и способов применения бронетанкового вооружения и техники в зоне СВО, с учетом доработок, которые нами сделаны, вся наша бронетанковая техника и вооружение превосходят по своим характеристикам те машины, которые поставляются в зону СВО со стороны НАТО", - сказал он.
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Генерал-майор уточнил, что российская сторона превосходит технику противника по всем показателям, паритет может быть только в вопросах огневой мощи.
"Но в части защищенности от средств поражения, которые применяются (в бою), однозначно мы подготовлены лучше", - подчеркнул Шаленый.
Относительно эвакуационной пригодности, проходимости и подвижности, российская сторона "однозначно превосходит противника", указал генерал-майор.
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