https://ria.ru/20250207/oruzhie-1997868982.html

Российская бронетехника превосходит технику стран НАТО

Российская бронетехника превосходит технику стран НАТО - РИА Новости, 07.02.2025

Российская бронетехника превосходит технику стран НАТО

Российская бронетехника и вооружение значительно превосходят по своим характеристикам технику, поставляемую ВСУ странами НАТО, об этом заявил журналистам... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T05:04:00+03:00

2025-02-07T05:04:00+03:00

2025-02-07T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997731356_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_353e563cff2a10a7283daab44071a45e.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская бронетехника и вооружение значительно превосходят по своим характеристикам технику, поставляемую ВСУ странами НАТО, об этом заявил журналистам заместитель начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ генерал-майор Сергей Шаленый. "На сегодняшний момент, исходя из характера и способов применения бронетанкового вооружения и техники в зоне СВО, с учетом доработок, которые нами сделаны, вся наша бронетанковая техника и вооружение превосходят по своим характеристикам те машины, которые поставляются в зону СВО со стороны НАТО", - сказал он. Генерал-майор уточнил, что российская сторона превосходит технику противника по всем показателям, паритет может быть только в вопросах огневой мощи. "Но в части защищенности от средств поражения, которые применяются (в бою), однозначно мы подготовлены лучше", - подчеркнул Шаленый. Относительно эвакуационной пригодности, проходимости и подвижности, российская сторона "однозначно превосходит противника", указал генерал-майор.

https://ria.ru/20250207/oruzhie-1997855814.html

https://ria.ru/20250204/iskander-1997204801.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, нато, вооруженные силы украины