https://ria.ru/20250207/oruzhie-1997855814.html
В Генштабе рассказали об испытаниях нового оружия в зоне СВО
В Генштабе рассказали об испытаниях нового оружия в зоне СВО - РИА Новости, 07.02.2025
В Генштабе рассказали об испытаниях нового оружия в зоне СВО
Группы российских военных ученых регулярно выезжают в группировки войск для апробации нового вооружения в боевых условиях, с начала спецоперации приведено более РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T00:30:00+03:00
2025-02-07T00:30:00+03:00
2025-02-07T00:36:00+03:00
безопасность
вооруженные силы рф
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василий трушин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Группы российских военных ученых регулярно выезжают в группировки войск для апробации нового вооружения в боевых условиях, с начала спецоперации приведено более 400 военно-технических экспериментов, заявил председатель Военно-научного комитета ВС РФ – заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда". "Группы военных ученых, представителей предприятий и конструкторских бюро регулярно выезжают в группировки войск для проведения военно-технических экспериментов, апробации новых образцов вооружения в боевых условиях и сбора необходимой исходной информации для исследований и разработок", - сказал Трушин. По его словам, только за прошедший год проведено более 150 военно-технических экспериментов, а всего с начала специальной военной операции - свыше 400. Он уточнил, что целью этой работы является достижение превосходства над противником. "Следует учитывать, что достижения наших конструкторов являются для противника импульсом к новым изысканиям. Поэтому в ходе данного высокотехнологичного конфликта наблюдаются ситуации, когда эффективный образец вооружения буквально через три-четыре месяца боевых действий утрачивает актуальность. Он дорабатывается и через короткое время появляется на фронте с новыми характеристиками, и вновь становится эффективным оружием", - добавил Трушин.
https://ria.ru/20250207/genshtab-1997854897.html
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РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы рф, красная звезда, василий трушин
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Красная звезда, Василий Трушин
В Генштабе рассказали об испытаниях нового оружия в зоне СВО
Трушин: российские военные ученые апробируют новое вооружение в боевых условиях
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Группы российских военных ученых регулярно выезжают в группировки войск для апробации нового вооружения в боевых условиях, с начала спецоперации приведено более 400 военно-технических экспериментов, заявил председатель Военно-научного комитета ВС РФ – заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда"
.
"Группы военных ученых, представителей предприятий и конструкторских бюро регулярно выезжают в группировки войск для проведения военно-технических экспериментов, апробации новых образцов вооружения в боевых условиях и сбора необходимой исходной информации для исследований и разработок", - сказал Трушин.
По его словам, только за прошедший год проведено более 150 военно-технических экспериментов, а всего с начала специальной военной операции - свыше 400. Он уточнил, что целью этой работы является достижение превосходства над противником.
"Следует учитывать, что достижения наших конструкторов являются для противника импульсом к новым изысканиям. Поэтому в ходе данного высокотехнологичного конфликта наблюдаются ситуации, когда эффективный образец вооружения буквально через три-четыре месяца боевых действий утрачивает актуальность. Он дорабатывается и через короткое время появляется на фронте с новыми характеристиками, и вновь становится эффективным оружием", - добавил Трушин.