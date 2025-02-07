https://ria.ru/20250207/oruzhie-1997855814.html

В Генштабе рассказали об испытаниях нового оружия в зоне СВО

В Генштабе рассказали об испытаниях нового оружия в зоне СВО - РИА Новости, 07.02.2025

В Генштабе рассказали об испытаниях нового оружия в зоне СВО

Группы российских военных ученых регулярно выезжают в группировки войск для апробации нового вооружения в боевых условиях, с начала спецоперации приведено более РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T00:30:00+03:00

2025-02-07T00:30:00+03:00

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безопасность

вооруженные силы рф

красная звезда

василий трушин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Группы российских военных ученых регулярно выезжают в группировки войск для апробации нового вооружения в боевых условиях, с начала спецоперации приведено более 400 военно-технических экспериментов, заявил председатель Военно­-научного комитета ВС РФ – заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал­-полковник Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда". "Группы военных ученых, представителей предприятий и конструкторских бюро регулярно выезжают в группировки войск для проведения военно-­технических экспериментов, апробации новых образцов вооружения в боевых условиях и сбора необходимой исходной информации для исследований и разработок", - сказал Трушин. По его словам, только за прошедший год проведено более 150 военно­-технических экспериментов, а всего с начала специальной военной операции - свыше 400. Он уточнил, что целью этой работы является достижение превосходства над противником. "Следует учитывать, что достижения наших конструкторов являются для противника импульсом к новым изысканиям. Поэтому в ходе данного высокотехнологичного конфликта наблюдаются ситуации, когда эффективный образец вооружения буквально через три­-четыре месяца боевых действий утрачивает актуальность. Он дорабатывается и через короткое время появляется на фронте с новыми характеристиками, и вновь становится эффективным оружием", - добавил Трушин.

https://ria.ru/20250207/genshtab-1997854897.html

https://ria.ru/20250204/iskander-1997204801.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы рф, красная звезда, василий трушин