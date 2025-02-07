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Орбан призвал ввести санкции против бенефициаров USAID - РИА Новости, 07.02.2025
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12:08 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/orban-1997923269.html
Орбан призвал ввести санкции против бенефициаров USAID
Орбан призвал ввести санкции против бенефициаров USAID - РИА Новости, 07.02.2025
Орбан призвал ввести санкции против бенефициаров USAID
Сеть действующих в Венгрии организаций, финансируемых американским агентством по международному развитию USAID, необходимо "вымести" из страны, а против тех,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:08:00+03:00
2025-02-07T12:08:00+03:00
в мире
сша
венгрия
виктор орбан
дональд трамп
илон маск
агентство по международному развитию сша
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 7 фев - РИА Новости. Сеть действующих в Венгрии организаций, финансируемых американским агентством по международному развитию USAID, необходимо "вымести" из страны, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, надо ввести санкции, заявил премьер государства Виктор Орбан. В четверг Орбан поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID, которое, по его словам, финансировало "все левые СМИ в Венгрии". "Говоря понятным языком, их (американские НПО - ред.) надо вымести, положить этому конец, всю сеть (финансиста Джорджа - ред.) Сороса необходимо ликвидировать. Против тех, кто принимает американские деньги, надо ввести персональные санкции. Принимать деньги из-за рубежа для влияния на венгерскую политику нельзя", - сказал премьер в эфире радио Kossuth. Орбан подчеркнул, что "работа предстоит немалая", но венгерский суверенитет необходимо защитить. В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства. В понедельник Трамп назначил госсекретаря США Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, который уже уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи для ее возможной реорганизации. Агентство США по международному развитию сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.
https://ria.ru/20250207/krym-1997862707.html
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в мире, сша, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша, санкции в отношении россии
В мире, США, Венгрия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Илон Маск, Агентство по международному развитию США, Санкции в отношении России
Орбан призвал ввести санкции против бенефициаров USAID

Орбан призвал вымести из Венгрии организации, финансируемые USAID

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БУДАПЕШТ, 7 фев - РИА Новости. Сеть действующих в Венгрии организаций, финансируемых американским агентством по международному развитию USAID, необходимо "вымести" из страны, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, надо ввести санкции, заявил премьер государства Виктор Орбан.
В четверг Орбан поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID, которое, по его словам, финансировало "все левые СМИ в Венгрии".
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"Говоря понятным языком, их (американские НПО - ред.) надо вымести, положить этому конец, всю сеть (финансиста Джорджа - ред.) Сороса необходимо ликвидировать. Против тех, кто принимает американские деньги, надо ввести персональные санкции. Принимать деньги из-за рубежа для влияния на венгерскую политику нельзя", - сказал премьер в эфире радио Kossuth.
Орбан подчеркнул, что "работа предстоит немалая", но венгерский суверенитет необходимо защитить.
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В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
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В понедельник Трамп назначил госсекретаря США Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, который уже уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи для ее возможной реорганизации.
Агентство США по международному развитию сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.
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В миреСШАВенгрияВиктор ОрбанДональд ТрампИлон МаскАгентство по международному развитию СШАСанкции в отношении России
 
 
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