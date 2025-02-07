https://ria.ru/20250207/orban-1997866516.html

Орбан назвал Венгрию паршивой овцой Запада

Орбан назвал Венгрию паршивой овцой Запада - РИА Новости, 07.02.2025

Орбан назвал Венгрию паршивой овцой Запада

Венгрия находилась под постоянным давлением США и Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T04:16:00+03:00

2025-02-07T04:16:00+03:00

2025-02-07T04:16:00+03:00

в мире

венгрия

сша

европа

виктор орбан

евросоюз

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994923860_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c138be7de3963f7054da6109ae9d21b2.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Венгрия находилась под постоянным давлением США и Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Neue Zürcher Zeitung."Когда страна с населением в десять миллионов человек чувствует колоссальное давление со стороны, она не может жить. Мы были паршивой овцой Запада. <…> Демократы нас ненавидели из-за противоположных позиций по таким проблемам как миграция, вопросы гендера и ситуация вокруг Украины", — посетовал политик.Орбан также отметил, что с приходом к власти Трампа в США, положение дел стремительно изменилось, он надеется на расширение экономических и политических связей между странами.Кроме того, политик подчеркнул слабость Европы и неспособность решить ситуацию на Украине своими силами.Мы, европейцы, должны быть скромнее. ЕС постоянно говорит о том, что он глобальный игрок. Но союз даже не может контролировать обстановку в своем собственном регионеТакже Орбан напомнил, что Россия не представляет для Венгрии угрозы, и с ней всегда можно договориться, в отличие от Евросоюза, найти общий язык с которым практически невозможно.Интервью продолжает серию заявлений премьера Венгрии о кризисе в Евросоюзе. Ранее политик утверждал, что "торнадо" Трампа достигло Брюсселя и поставило все с ног на голову. Он отметил, что в ЕС творится абсолютное безумие и ему нужны перемены.

https://ria.ru/20250204/orban-1997281538.html

https://ria.ru/20250120/ssha-1994493082.html

венгрия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, сша, европа, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии