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Орбан назвал Венгрию паршивой овцой Запада - РИА Новости, 07.02.2025
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04:16 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/orban-1997866516.html
Орбан назвал Венгрию паршивой овцой Запада
Орбан назвал Венгрию паршивой овцой Запада - РИА Новости, 07.02.2025
Орбан назвал Венгрию паршивой овцой Запада
Венгрия находилась под постоянным давлением США и Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T04:16:00+03:00
2025-02-07T04:16:00+03:00
в мире
венгрия
сша
европа
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Венгрия находилась под постоянным давлением США и Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Neue Zürcher Zeitung."Когда страна с населением в десять миллионов человек чувствует колоссальное давление со стороны, она не может жить. Мы были паршивой овцой Запада. &lt;…&gt; Демократы нас ненавидели из-за противоположных позиций по таким проблемам как миграция, вопросы гендера и ситуация вокруг Украины", — посетовал политик.Орбан также отметил, что с приходом к власти Трампа в США, положение дел стремительно изменилось, он надеется на расширение экономических и политических связей между странами.Кроме того, политик подчеркнул слабость Европы и неспособность решить ситуацию на Украине своими силами.Мы, европейцы, должны быть скромнее. ЕС постоянно говорит о том, что он глобальный игрок. Но союз даже не может контролировать обстановку в своем собственном регионеТакже Орбан напомнил, что Россия не представляет для Венгрии угрозы, и с ней всегда можно договориться, в отличие от Евросоюза, найти общий язык с которым практически невозможно.Интервью продолжает серию заявлений премьера Венгрии о кризисе в Евросоюзе. Ранее политик утверждал, что "торнадо" Трампа достигло Брюсселя и поставило все с ног на голову. Он отметил, что в ЕС творится абсолютное безумие и ему нужны перемены.
https://ria.ru/20250204/orban-1997281538.html
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в мире, венгрия, сша, европа, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, США, Европа, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России
Орбан назвал Венгрию паршивой овцой Запада

Орбан признал давление со стороны Евросоюза и США

© AP Photo / Denes Erdos Виктор Орбан
 Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Венгрия находилась под постоянным давлением США и Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Neue Zürcher Zeitung.
"Когда страна с населением в десять миллионов человек чувствует колоссальное давление со стороны, она не может жить. Мы были паршивой овцой Запада. <…> Демократы нас ненавидели из-за противоположных позиций по таким проблемам как миграция, вопросы гендера и ситуация вокруг Украины", — посетовал политик.
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Орбан также отметил, что с приходом к власти Трампа в США, положение дел стремительно изменилось, он надеется на расширение экономических и политических связей между странами.
Кроме того, политик подчеркнул слабость Европы и неспособность решить ситуацию на Украине своими силами.
«

Мы, европейцы, должны быть скромнее. ЕС постоянно говорит о том, что он глобальный игрок. Но союз даже не может контролировать обстановку в своем собственном регионе

Также Орбан напомнил, что Россия не представляет для Венгрии угрозы, и с ней всегда можно договориться, в отличие от Евросоюза, найти общий язык с которым практически невозможно.
Интервью продолжает серию заявлений премьера Венгрии о кризисе в Евросоюзе. Ранее политик утверждал, что "торнадо" Трампа достигло Брюсселя и поставило все с ног на голову. Он отметил, что в ЕС творится абсолютное безумие и ему нужны перемены.
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В миреВенгрияСШАЕвропаВиктор ОрбанЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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