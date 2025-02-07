В Омске мать и сына осудили за продажу контрафактного алкоголя и табака
Суд в Омске осудил мать и сына за продажу контрафактного алкоголя и табака
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ОМСК, 7 фев - РИА Новости. Мать и сын, проживающие в Омске, осуждены за продажу контрафактного алкоголя и табака на сумму около 53 миллионов рублей, рассказали журналистам в пятницу в пресс-службе региональной прокуратуры.
В суде было установлено, что длительное время семья незаконно приобретала и продавала алкоголь и табак на оптовой базе "Третий разъезд" в Омске. Помимо этого, 63-летняя женщина и ее 43-летний сын незаконно использовали чужие товарные знаки, причинив ущерб производителям на сумму более 30 миллионов рублей.
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"В ходе обыска арендуемого ими склада сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота свыше 150 тысяч бутылок алкоголя и более 40 тысяч пачек табачных изделий на сумму около 53 миллионов рублей", - уточнили в пресс-службе.
Уголовное дело расследовало следственное управление УМВД России по Омской области по материалам, представленным УФСБ России по Омской области. Было возбуждено уголовное дело по статьям "приобретение, хранение, продажа немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий в особо крупном размере", "незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и "незаконное использование чужого товарного знака".
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей, его матери определено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Изъятые алкоголь и табак суд постановил уничтожить.
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