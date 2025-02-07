https://ria.ru/20250207/omsk-1997969917.html

В Омске мать и сына осудили за продажу контрафактного алкоголя и табака

В Омске мать и сына осудили за продажу контрафактного алкоголя и табака - РИА Новости, 07.02.2025

В Омске мать и сына осудили за продажу контрафактного алкоголя и табака

Мать и сын, проживающие в Омске, осуждены за продажу контрафактного алкоголя и табака на сумму около 53 миллионов рублей, рассказали журналистам в пятницу в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:21:00+03:00

2025-02-07T14:21:00+03:00

2025-02-07T14:21:00+03:00

происшествия

омск

россия

омская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ОМСК, 7 фев - РИА Новости. Мать и сын, проживающие в Омске, осуждены за продажу контрафактного алкоголя и табака на сумму около 53 миллионов рублей, рассказали журналистам в пятницу в пресс-службе региональной прокуратуры. В суде было установлено, что длительное время семья незаконно приобретала и продавала алкоголь и табак на оптовой базе "Третий разъезд" в Омске. Помимо этого, 63-летняя женщина и ее 43-летний сын незаконно использовали чужие товарные знаки, причинив ущерб производителям на сумму более 30 миллионов рублей. "В ходе обыска арендуемого ими склада сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота свыше 150 тысяч бутылок алкоголя и более 40 тысяч пачек табачных изделий на сумму около 53 миллионов рублей", - уточнили в пресс-службе. Уголовное дело расследовало следственное управление УМВД России по Омской области по материалам, представленным УФСБ России по Омской области. Было возбуждено уголовное дело по статьям "приобретение, хранение, продажа немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий в особо крупном размере", "незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и "незаконное использование чужого товарного знака". "Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей, его матери определено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - сообщили в пресс-службе ведомства. Изъятые алкоголь и табак суд постановил уничтожить.

https://ria.ru/20250205/alkogol-1997510999.html

https://ria.ru/20250116/alkogol-1993971490.html

омск

россия

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, россия, омская область