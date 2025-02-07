https://ria.ru/20250207/obysk-1998027337.html
В Ростове-на-Дону силовики проводят обыски в МРЭО
В Ростове-на-Дону силовики проводят обыски в МРЭО - РИА Новости, 07.02.2025
В Ростове-на-Дону силовики проводят обыски в МРЭО
Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в МРЭО в Ростове-на-Дону, силовики изымают и изучают документы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:16:00+03:00
2025-02-07T17:16:00+03:00
2025-02-07T23:16:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в МРЭО в Ростове-на-Дону, силовики изымают и изучают документы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией. "Могу подтвердить, что в МРЭО проводятся мероприятия", — сообщил собеседник агентства. В пятницу в местных соцсетях появилось сообщение, что силовики нагрянули с обысками в один из межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в Ростове-на-Дону. Якобы оперативники ищут документы, забирают личные телефоны у сотрудников, включая руководство, а посетителей выводят из помещения на улицу. По словам источника РИА Новости, там действительно изымаются документы. "Сейчас там действительно проводятся оперативно-разыскные мероприятия, изымаются и изучаются документы", — сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250203/obyski-1997041024.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия
В Ростове-на-Дону силовики проводят обыски в МРЭО
Силовики проводят обыски в здании МРЭО ГИБДД в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в МРЭО в Ростове-на-Дону, силовики изымают и изучают документы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.
"Могу подтвердить, что в МРЭО проводятся мероприятия", — сообщил собеседник агентства.
В пятницу в местных соцсетях появилось сообщение, что силовики нагрянули с обысками в один из межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в Ростове-на-Дону. Якобы оперативники ищут документы, забирают личные телефоны у сотрудников, включая руководство, а посетителей выводят из помещения на улицу. По словам источника РИА Новости, там действительно изымаются документы.
"Сейчас там действительно проводятся оперативно-разыскные мероприятия, изымаются и изучаются документы", — сообщил собеседник агентства.