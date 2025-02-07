https://ria.ru/20250207/obrushenie-1997865907.html

У грузовика, под которым обрушился мост в Приморье, нашли неисправности

У грузовика, под которым обрушился мост в Приморье, нашли неисправности - РИА Новости, 07.02.2025

У грузовика, под которым обрушился мост в Приморье, нашли неисправности

Водитель большегруза, под которым обрушился мост через реку Большая Уссурка в Приморье, ездил без техосмотра и тахографа, также полиция нашла неисправности у... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T04:02:00+03:00

2025-02-07T04:02:00+03:00

2025-02-07T04:02:00+03:00

происшествия

авто

россия

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Водитель большегруза, под которым обрушился мост через реку Большая Уссурка в Приморье, ездил без техосмотра и тахографа, также полиция нашла неисправности у транспорта, сообщает краевое УМВД РФ. В ночь с 4 на 5 февраля обрушился один пролет муниципального моста в районе села Мельничное через реку Большая Уссурка, движение по нему закрыто. Альтернативное дорожное сообщение с селами Таежное и Молодёжное возможно через поселок Терней. Прокуратура сообщала, что начата проверка. По данным ведомства, мост был поврежден во время движения по нему грузового автомобиля ОАО "Рощинский КЛПХ", перевозившего лесоматериал. На фото в соцсетях видно, что на поврежденном мосту стоит большегруз, а на льду реки лежат прицеп и пиломатериалы, которые на нем перевозили. Для моста была установлена максимальная масса нагрузки для транспортных средств не более 5 тонн на ось. В прокуратуре РИА Новости сообщали, что итоговую нагрузку на ось у тягача будут рассчитывать в Ространснадзоре, но уже можно говорить о том, что масса грузовика, которая составляла порядка 50 тонн, превысила предельно допустимую. "В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправности", ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ "Управление транспортным средством без тахографа", ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством без технического осмотра", - говорится в сообщении. Эти нарушения влекут наложение штрафов в размере от 500 до 5 тысяч рублей. Также полиция сообщает, что в действиях водителя усматриваются признаки несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками, об ограничении массы транспорта при проезде, что влечет штраф в 7,5 тысячи рублей. Материалы направлены в управление Ространснадзора по ДФО.

https://ria.ru/20241114/most-1983690560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, россия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)