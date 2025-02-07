https://ria.ru/20250207/obem-1997932601.html
Нижегородские предприятия нарастили объем производства продукции на 32%
Нижегородские предприятия нарастили объем производства продукции на 32% - РИА Новости, 07.02.2025
Нижегородские предприятия нарастили объем производства продукции на 32%
Объем производства промышленной продукции в Нижегородской области за четыре года вырос более, чем на 32%, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:33:00+03:00
2025-02-07T12:33:00+03:00
2025-02-07T12:33:00+03:00
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев – РИА Новости. Объем производства промышленной продукции в Нижегородской области за четыре года вырос более, чем на 32%, сообщает пресс-служба правительства региона. "Нижегородские промышленные предприятия с 2021 года нарастили объем производства продукции почти на 32,8%. Результаты работы нашей промышленности вызывают настоящую гордость - рост фиксируется четвертый год подряд, несмотря на пандемию и санкции. За это время объем произведенной продукции вырос на треть, что в два раза больше, чем в среднем по стране", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона подчеркнул, что хорошую динамику показывают предприятия, работающие в четырех ключевых для региона отраслях - производстве автотранспорта, металлургии, химии и нефтехимии. "На эти отрасли приходится почти половина продукции, произведенной в Нижегородской области", - отметил Никитин. По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, правительство региона поддерживало промышленников во время всех вызовов и продолжит эту политику в будущем. "При той системе сдержек и противовесов, которую используют наши федеральные коллеги, мы продолжаем поддержку реального сектора экономики. Один из основных инструментов сегодня - это льготы, которые предоставляют наши территории с преференциальными налоговыми режимами: территория опережающего развития, особая экономическая зона, инновационный научно-технологический центр. В частности, сейчас ведем работу над расширением особой экономической зоны "Кулибин" и разрабатываем специальную программу льготного кредитования для ее резидентов, активно работает наш Фонд развития промышленности", - приводятся в сообщении слова Саносяна. За 2024 год индекс промышленного производства в Нижегородской области составил 103,3%, в обрабатывающей промышленности - 103,1%. "Обрабатывающие производства – в числе основных драйверов развития экономики Нижегородской области. Они занимают более 26 процентов в общем объеме ВРП и вносят весомый вклад в его ежегодный рост – цифры по валовому региональному продукту за 2024 год ожидаем в ближайшее время. Высокие темпы обеспечивают в первую очередь отрасли, ориентированные на импортозамещение и оборонно-промышленный комплекс", - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, за прошлый год наибольший рост показало производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 27,3%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 16,9%, резиновых и пластмассовых изделий – на 15,7%, готовых металлических изделий – на 12,9%, мебели – на 12,9%, химии – на 12,1%, лекарственных средств – на 10,5%. Также рост показали отрасли производства одежды – 9,6% и электрического оборудования - 4,8%. Нижегородские предприятия отгрузили продукцию на общую сумму 2,35 триллиона рублей, что больше показателей 2023 года на 16,6%. Предприятия обрабатывающей промышленности отгрузили продукцию на 2,14 триллиона рублей, что на 17,1% выше уровня 2023 года.
https://ria.ru/20250114/sotskontrakty-1993687275.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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глеб никитин
Нижегородская область, Глеб Никитин
Нижегородские предприятия нарастили объем производства продукции на 32%
Объем производства промышленной продукции в Нижегородской области вырос на 32%
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев – РИА Новости. Объем производства промышленной продукции в Нижегородской области за четыре года вырос более, чем на 32%, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Нижегородские промышленные предприятия с 2021 года нарастили объем производства продукции почти на 32,8%. Результаты работы нашей промышленности вызывают настоящую гордость - рост фиксируется четвертый год подряд, несмотря на пандемию и санкции. За это время объем произведенной продукции вырос на треть, что в два раза больше, чем в среднем по стране", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
.
Глава региона подчеркнул, что хорошую динамику показывают предприятия, работающие в четырех ключевых для региона отраслях - производстве автотранспорта, металлургии, химии и нефтехимии. "На эти отрасли приходится почти половина продукции, произведенной в Нижегородской области", - отметил Никитин.
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, правительство региона поддерживало промышленников во время всех вызовов и продолжит эту политику в будущем.
"При той системе сдержек и противовесов, которую используют наши федеральные коллеги, мы продолжаем поддержку реального сектора экономики. Один из основных инструментов сегодня - это льготы, которые предоставляют наши территории с преференциальными налоговыми режимами: территория опережающего развития, особая экономическая зона, инновационный научно-технологический центр. В частности, сейчас ведем работу над расширением особой экономической зоны "Кулибин" и разрабатываем специальную программу льготного кредитования для ее резидентов, активно работает наш Фонд развития промышленности
", - приводятся в сообщении слова Саносяна.
За 2024 год индекс промышленного производства в Нижегородской области составил 103,3%, в обрабатывающей промышленности - 103,1%.
"Обрабатывающие производства – в числе основных драйверов развития экономики Нижегородской области. Они занимают более 26 процентов в общем объеме ВРП и вносят весомый вклад в его ежегодный рост – цифры по валовому региональному продукту за 2024 год ожидаем в ближайшее время. Высокие темпы обеспечивают в первую очередь отрасли, ориентированные на импортозамещение и оборонно-промышленный комплекс", - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, за прошлый год наибольший рост показало производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 27,3%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 16,9%, резиновых и пластмассовых изделий – на 15,7%, готовых металлических изделий – на 12,9%, мебели – на 12,9%, химии – на 12,1%, лекарственных средств – на 10,5%. Также рост показали отрасли производства одежды – 9,6% и электрического оборудования - 4,8%.
Нижегородские предприятия отгрузили продукцию на общую сумму 2,35 триллиона рублей, что больше показателей 2023 года на 16,6%. Предприятия обрабатывающей промышленности отгрузили продукцию на 2,14 триллиона рублей, что на 17,1% выше уровня 2023 года.