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В Новосибирске арестовали мужчину за склонение подростка к диверсии

В Новосибирске арестовали мужчину за склонение подростка к диверсии - РИА Новости, 07.02.2025

В Новосибирске арестовали мужчину за склонение подростка к диверсии

Октябрьский районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу 24-летнего местного жителя, обвиняемого в склонении несовершеннолетнего к диверсии с... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:34:00+03:00

2025-02-07T12:34:00+03:00

2025-02-07T12:34:00+03:00

происшествия

новосибирск

россия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу 24-летнего местного жителя, обвиняемого в склонении несовершеннолетнего к диверсии с поджогом средств связи, сообщил суд. "Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281.1 УК РФ (склонение к диверсионной деятельности)… Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 05.04.2025", - говорится в сообщении. По данным, представленным в суде следствием, 24-летний житель Новосибирска в феврале этого года через мессенджер Telegram за денежное вознаграждение склонил несовершеннолетнего к совершению на территории Новосибирской области диверсии, а именно к совершению "поджога, направленного на повреждение средств связи, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ". Противоправную деятельность новосибирца раскрыли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. В ходе допроса обвиняемый вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном, сообщили в суде.

https://ria.ru/20250116/moskva-1994088237.html

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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область