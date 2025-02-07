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В Новосибирске арестовали мужчину за склонение подростка к диверсии - РИА Новости, 07.02.2025
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12:34 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/novosibirsk-1997932955.html
В Новосибирске арестовали мужчину за склонение подростка к диверсии
В Новосибирске арестовали мужчину за склонение подростка к диверсии - РИА Новости, 07.02.2025
В Новосибирске арестовали мужчину за склонение подростка к диверсии
Октябрьский районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу 24-летнего местного жителя, обвиняемого в склонении несовершеннолетнего к диверсии с... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:34:00+03:00
2025-02-07T12:34:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу 24-летнего местного жителя, обвиняемого в склонении несовершеннолетнего к диверсии с поджогом средств связи, сообщил суд. "Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281.1 УК РФ (склонение к диверсионной деятельности)… Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 05.04.2025", - говорится в сообщении. По данным, представленным в суде следствием, 24-летний житель Новосибирска в феврале этого года через мессенджер Telegram за денежное вознаграждение склонил несовершеннолетнего к совершению на территории Новосибирской области диверсии, а именно к совершению "поджога, направленного на повреждение средств связи, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ". Противоправную деятельность новосибирца раскрыли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. В ходе допроса обвиняемый вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном, сообщили в суде.
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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область
В Новосибирске арестовали мужчину за склонение подростка к диверсии

Суд в Новосибирске арестовал мужчину, склонившего несовершеннолетнего к диверсии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу 24-летнего местного жителя, обвиняемого в склонении несовершеннолетнего к диверсии с поджогом средств связи, сообщил суд.
"Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281.1 УК РФ (склонение к диверсионной деятельности)… Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 05.04.2025", - говорится в сообщении.
По данным, представленным в суде следствием, 24-летний житель Новосибирска в феврале этого года через мессенджер Telegram за денежное вознаграждение склонил несовершеннолетнего к совершению на территории Новосибирской области диверсии, а именно к совершению "поджога, направленного на повреждение средств связи, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ".
Противоправную деятельность новосибирца раскрыли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. В ходе допроса обвиняемый вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном, сообщили в суде.
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