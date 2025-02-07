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"Воевать с Россией". На Западе высмеяли НАТО после угроз Трампа - РИА Новости, 07.02.2025
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18:44 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/nato-1998055707.html
"Воевать с Россией". На Западе высмеяли НАТО после угроз Трампа
"Воевать с Россией". На Западе высмеяли НАТО после угроз Трампа - РИА Новости, 07.02.2025
"Воевать с Россией". На Западе высмеяли НАТО после угроз Трампа
Ирландский журналист Чей Боуз выразил сомнения в способности НАТО вести боевые действия против России. Об этом он написал в соцсети X. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:44:00+03:00
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в мире
нато
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз выразил сомнения в способности НАТО вести боевые действия против России. Об этом он написал в соцсети X."Итак, Североатлантический альянс, членом и крупнейшим спонсором которого на сегодняшний день являются США, рассматривал возможность отправки войск в Гренландию для защиты от... США. И некоторые действительно считают, что эти ребята могли бы воевать с Россией или Китаем?" — задался вопросом журналист.Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на источники писала, что члены НАТО обсуждали идею направить войска в Гренландию в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа захватить остров.В преддверии вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом будущий глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.До 1953 года Гренландия была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250201/frantsiya-1996696097.html
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в мире, нато, сша, гренландия, дональд трамп, чей боуз, россия
В мире, НАТО, США, Гренландия, Дональд Трамп, Чей Боуз, Россия
"Воевать с Россией". На Западе высмеяли НАТО после угроз Трампа

Журналист Боуз усомнился в способности НАТО противостоять России

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз выразил сомнения в способности НАТО вести боевые действия против России. Об этом он написал в соцсети X.
"Итак, Североатлантический альянс, членом и крупнейшим спонсором которого на сегодняшний день являются США, рассматривал возможность отправки войск в Гренландию для защиты от... США. И некоторые действительно считают, что эти ребята могли бы воевать с Россией или Китаем?" — задался вопросом журналист.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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1 февраля, 08:00
Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на источники писала, что члены НАТО обсуждали идею направить войска в Гренландию в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа захватить остров.
В преддверии вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом будущий глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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В миреНАТОСШАГренландияДональд ТрампЧей БоузРоссия
 
 
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