"Воевать с Россией". На Западе высмеяли НАТО после угроз Трампа
Журналист Боуз усомнился в способности НАТО противостоять России
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз выразил сомнения в способности НАТО вести боевые действия против России. Об этом он написал в соцсети X.
"Итак, Североатлантический альянс, членом и крупнейшим спонсором которого на сегодняшний день являются США, рассматривал возможность отправки войск в Гренландию для защиты от... США. И некоторые действительно считают, что эти ребята могли бы воевать с Россией или Китаем?" — задался вопросом журналист.
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Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на источники писала, что члены НАТО обсуждали идею направить войска в Гренландию в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа захватить остров.
В преддверии вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом будущий глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.