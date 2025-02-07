https://ria.ru/20250207/naemnitsa-1998014138.html

Наемницу из Дании будут заочно судить за преступления в Курской области

Наемницу из Дании будут заочно судить за преступления в Курской области - РИА Новости, 07.02.2025

Наемницу из Дании будут заочно судить за преступления в Курской области

Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен заочно предстанет перед судом за преступления в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:34:00+03:00

2025-02-07T16:34:00+03:00

2025-02-07T16:34:00+03:00

происшествия

россия

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курская область

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен заочно предстанет перед судом за преступления в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Направлено в суд уголовное дело в отношении наемника из Дании. Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданки Королевства Дании Аннабель Йоргенсен. Она заочно обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ)... По ходатайству следователя СК России Йоргенсен судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в международный розыск", - говорится в сообщении. По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Отмечается, что вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. Подчеркивается, что с целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Йоргенсен совершает преступления против мирных жителей региона. -0-

https://ria.ru/20250207/naemnitsa-1997902025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, дания, курская область, следственный комитет россии (ск рф)