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Наемницу из Дании будут заочно судить за преступления в Курской области - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:34 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/naemnitsa-1998014138.html
Наемницу из Дании будут заочно судить за преступления в Курской области
Наемницу из Дании будут заочно судить за преступления в Курской области - РИА Новости, 07.02.2025
Наемницу из Дании будут заочно судить за преступления в Курской области
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен заочно предстанет перед судом за преступления в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:34:00+03:00
2025-02-07T16:34:00+03:00
происшествия
россия
дания
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен заочно предстанет перед судом за преступления в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Направлено в суд уголовное дело в отношении наемника из Дании. Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданки Королевства Дании Аннабель Йоргенсен. Она заочно обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ)... По ходатайству следователя СК России Йоргенсен судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в международный розыск", - говорится в сообщении. По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Отмечается, что вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. Подчеркивается, что с целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Йоргенсен совершает преступления против мирных жителей региона. -0-
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россия
дания
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происшествия, россия, дания, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Дания, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
Наемницу из Дании будут заочно судить за преступления в Курской области

Наемницу из Дании Йоргенсен ждет заочный суд за преступления в Курской области

© СК РФ Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© СК РФ
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен заочно предстанет перед судом за преступления в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«
"Направлено в суд уголовное дело в отношении наемника из Дании. Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданки Королевства Дании Аннабель Йоргенсен. Она заочно обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ)... По ходатайству следователя СК России Йоргенсен судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в международный розыск", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Отмечается, что вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. Подчеркивается, что с целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Йоргенсен совершает преступления против мирных жителей региона. -0-
Суд - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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Вчера, 11:03
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДанияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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