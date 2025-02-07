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После инцидента с журналисткой и британскими дипломатами завели дело
После инцидента с журналисткой и британскими дипломатами завели дело - РИА Новости, 07.02.2025
После инцидента с журналисткой и британскими дипломатами завели дело
Из-за инцидента с российской журналисткой, пострадавшей при попытке взять интервью у британских дипломатов в Москве, возбудили уголовное дело, сообщили на сайте РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:20:00+03:00
2025-02-07T17:20:00+03:00
2025-02-07T18:06:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Из-за инцидента с российской журналисткой, пострадавшей при попытке взять интервью у британских дипломатов в Москве, возбудили уголовное дело, сообщили на сайте МВД."Сотрудниками отдела дознания ЛО МВД России в аэропорту Внуково возбуждено уголовное дело по заявлению 23-летней жительницы Подмосковья — внештатного корреспондента одного из сетевых изданий. Она обратилась в полицию с просьбой принять меры к неизвестному, причинившему ей физический и моральный вред на территории аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева", — отметили в ведомстве.В пресс-центре МВД ранее сообщали, что, со слов заявительницы, по редакционному заданию она снимала фото и видео и пыталась взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании. Во время выполнения журналисткой своих профессиональных обязанностей встречавший делегацию неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник посольства Великобритании в России, толкнул ее, из-за чего девушка потеряла равновесие.Полицейские направили запрос в посольство Великобритании с просьбой сообщить сведения о личности предполагаемого нарушителя, в том числе его текущий дипломатический статус. Также было предложено дать объяснения по поводу происшествия."К сожалению, запрос был проигнорирован, ответ на него до сих пор не получен, что затрудняет объективное расследование инцидента и препятствует работе органов внутренних дел защите прав и законных интересов гражданки Российской Федерации. МВД России намерено продолжать работу в этом направлении и действовать в соответствии с российским законодательством, добиваясь восстановления справедливости и реализации принципа неотвратимости наказания вне зависимости от статуса и гражданской принадлежности виновных", — уточнили в ведомстве.Возбудили уголовное дело о побоях, его расследование продолжается.Инцидент произошел в октябре. По информации Telegram-каналов, на журналистку напал заместитель посла Великобритании в России Томас Додд. Инцидент также комментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, британская сторона "вообще не имеет никаких представлений о том, что такое безопасность журналистов, что такое свобода слова, уважение к профессии журналистики".
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происшествия, россия, москва, великобритания, внуково (аэропорт), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Москва, Великобритания, Внуково (аэропорт), Московская область (Подмосковье)
После инцидента с журналисткой и британскими дипломатами завели дело
МВД в Москве возбудило дело после нападения на журналистку в аэропорту Внуково