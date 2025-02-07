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После инцидента с журналисткой и британскими дипломатами завели дело - РИА Новости, 07.02.2025
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17:20 07.02.2025 (обновлено: 18:06 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/mvd-1998029024.html
После инцидента с журналисткой и британскими дипломатами завели дело
После инцидента с журналисткой и британскими дипломатами завели дело - РИА Новости, 07.02.2025
После инцидента с журналисткой и британскими дипломатами завели дело
Из-за инцидента с российской журналисткой, пострадавшей при попытке взять интервью у британских дипломатов в Москве, возбудили уголовное дело, сообщили на сайте РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:20:00+03:00
2025-02-07T18:06:00+03:00
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Из-за инцидента с российской журналисткой, пострадавшей при попытке взять интервью у британских дипломатов в Москве, возбудили уголовное дело, сообщили на сайте МВД.&quot;Сотрудниками отдела дознания ЛО МВД России в аэропорту Внуково возбуждено уголовное дело по заявлению 23-летней жительницы Подмосковья — внештатного корреспондента одного из сетевых изданий. Она обратилась в полицию с просьбой принять меры к неизвестному, причинившему ей физический и моральный вред на территории аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева&quot;, — отметили в ведомстве.В пресс-центре МВД ранее сообщали, что, со слов заявительницы, по редакционному заданию она снимала фото и видео и пыталась взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании. Во время выполнения журналисткой своих профессиональных обязанностей встречавший делегацию неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник посольства Великобритании в России, толкнул ее, из-за чего девушка потеряла равновесие.Полицейские направили запрос в посольство Великобритании с просьбой сообщить сведения о личности предполагаемого нарушителя, в том числе его текущий дипломатический статус. Также было предложено дать объяснения по поводу происшествия.&quot;К сожалению, запрос был проигнорирован, ответ на него до сих пор не получен, что затрудняет объективное расследование инцидента и препятствует работе органов внутренних дел защите прав и законных интересов гражданки Российской Федерации. МВД России намерено продолжать работу в этом направлении и действовать в соответствии с российским законодательством, добиваясь восстановления справедливости и реализации принципа неотвратимости наказания вне зависимости от статуса и гражданской принадлежности виновных&quot;, — уточнили в ведомстве.Возбудили уголовное дело о побоях, его расследование продолжается.Инцидент произошел в октябре. По информации Telegram-каналов, на журналистку напал заместитель посла Великобритании в России Томас Додд. Инцидент также комментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, британская сторона "вообще не имеет никаких представлений о том, что такое безопасность журналистов, что такое свобода слова, уважение к профессии журналистики".
https://ria.ru/20250207/viza-1997942095.html
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происшествия, россия, москва, великобритания, внуково (аэропорт), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Москва, Великобритания, Внуково (аэропорт), Московская область (Подмосковье)
После инцидента с журналисткой и британскими дипломатами завели дело

МВД в Москве возбудило дело после нападения на журналистку в аэропорту Внуково

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Из-за инцидента с российской журналисткой, пострадавшей при попытке взять интервью у британских дипломатов в Москве, возбудили уголовное дело, сообщили на сайте МВД.
«

"Сотрудниками отдела дознания ЛО МВД России в аэропорту Внуково возбуждено уголовное дело по заявлению 23-летней жительницы Подмосковья — внештатного корреспондента одного из сетевых изданий. Она обратилась в полицию с просьбой принять меры к неизвестному, причинившему ей физический и моральный вред на территории аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева", — отметили в ведомстве.

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В пресс-центре МВД ранее сообщали, что, со слов заявительницы, по редакционному заданию она снимала фото и видео и пыталась взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании. Во время выполнения журналисткой своих профессиональных обязанностей встречавший делегацию неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник посольства Великобритании в России, толкнул ее, из-за чего девушка потеряла равновесие.
Полицейские направили запрос в посольство Великобритании с просьбой сообщить сведения о личности предполагаемого нарушителя, в том числе его текущий дипломатический статус. Также было предложено дать объяснения по поводу происшествия.
«

"К сожалению, запрос был проигнорирован, ответ на него до сих пор не получен, что затрудняет объективное расследование инцидента и препятствует работе органов внутренних дел защите прав и законных интересов гражданки Российской Федерации. МВД России намерено продолжать работу в этом направлении и действовать в соответствии с российским законодательством, добиваясь восстановления справедливости и реализации принципа неотвратимости наказания вне зависимости от статуса и гражданской принадлежности виновных", — уточнили в ведомстве.

Возбудили уголовное дело о побоях, его расследование продолжается.
Инцидент произошел в октябре. По информации Telegram-каналов, на журналистку напал заместитель посла Великобритании в России Томас Додд.
Инцидент также комментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, британская сторона "вообще не имеет никаких представлений о том, что такое безопасность журналистов, что такое свобода слова, уважение к профессии журналистики".
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