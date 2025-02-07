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МУС осудил указ Трампа о санкциях против должностных лиц

МУС осудил указ Трампа о санкциях против должностных лиц - РИА Новости, 07.02.2025

МУС осудил указ Трампа о санкциях против должностных лиц

Международный уголовный суд (МУС) заявил, что осуждает указ США, направленный на введение санкций против его должностных лиц и нанесение ущерба его работе,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:19:00+03:00

2025-02-07T11:19:00+03:00

2025-02-07T11:28:00+03:00

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ГААГА, 7 фев - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что осуждает указ США, направленный на введение санкций против его должностных лиц и нанесение ущерба его работе, говорится в заявлении инстанции.Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям."МУС осуждает издание США указа, направленного на введение санкций против его должностных лиц и нанесение ущерба его независимой и беспристрастной судебной работе", - говорится в заявлении, которое распространил суд в пятницу.В инстанции подчеркнули, что обязуются продолжить обеспечивать правосудие по всему миру."Мы призываем 125 наших государств-участников, гражданское общество и все страны мира объединиться ради справедливости и основных прав человека", - добавил МУС.

https://ria.ru/20250130/tramp-1996385247.html

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в мире, международный уголовный суд, дональд трамп, сша, вашингтон (штат), израиль