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МУС осудил указ Трампа о санкциях против должностных лиц - РИА Новости, 07.02.2025
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11:19 07.02.2025 (обновлено: 11:28 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/mus-1997905998.html
МУС осудил указ Трампа о санкциях против должностных лиц
МУС осудил указ Трампа о санкциях против должностных лиц - РИА Новости, 07.02.2025
МУС осудил указ Трампа о санкциях против должностных лиц
Международный уголовный суд (МУС) заявил, что осуждает указ США, направленный на введение санкций против его должностных лиц и нанесение ущерба его работе,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:19:00+03:00
2025-02-07T11:28:00+03:00
в мире
международный уголовный суд
дональд трамп
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ГААГА, 7 фев - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что осуждает указ США, направленный на введение санкций против его должностных лиц и нанесение ущерба его работе, говорится в заявлении инстанции.Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям."МУС осуждает издание США указа, направленного на введение санкций против его должностных лиц и нанесение ущерба его независимой и беспристрастной судебной работе", - говорится в заявлении, которое распространил суд в пятницу.В инстанции подчеркнули, что обязуются продолжить обеспечивать правосудие по всему миру."Мы призываем 125 наших государств-участников, гражданское общество и все страны мира объединиться ради справедливости и основных прав человека", - добавил МУС.
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в мире, международный уголовный суд, дональд трамп, сша, вашингтон (штат), израиль
В мире, Международный уголовный суд, Дональд Трамп, США, Вашингтон (штат), Израиль
МУС осудил указ Трампа о санкциях против должностных лиц

МУС осудил указ Трампа за нанесение ущерба работе суда

© AP Photo / Chip SomodevillaИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Избранный президент США Дональд Трамп
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ГААГА, 7 фев - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что осуждает указ США, направленный на введение санкций против его должностных лиц и нанесение ущерба его работе, говорится в заявлении инстанции.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.
"МУС осуждает издание США указа, направленного на введение санкций против его должностных лиц и нанесение ущерба его независимой и беспристрастной судебной работе", - говорится в заявлении, которое распространил суд в пятницу.
В инстанции подчеркнули, что обязуются продолжить обеспечивать правосудие по всему миру.
"Мы призываем 125 наших государств-участников, гражданское общество и все страны мира объединиться ради справедливости и основных прав человека", - добавил МУС.
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В миреМеждународный уголовный судДональд ТрампСШАВашингтон (штат)Израиль
 
 
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