https://ria.ru/20250207/murmansk-1998067829.html
В Мурманске сняли временные ограничения на работу аэропорта
В Мурманске сняли временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 07.02.2025
В Мурманске сняли временные ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения в аэропорту Мурманска сняты в 19.05 мск, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:52:00+03:00
2025-02-07T19:52:00+03:00
2025-02-07T19:53:00+03:00
мурманск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Временные ограничения в аэропорту Мурманска сняты в 19.05 мск, сообщили в Росавиации."В аэропорту Мурманск в 19.05 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
https://ria.ru/20250207/sukhum-1997953031.html
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мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Мурманск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
В Мурманске сняли временные ограничения на работу аэропорта
В аэропорту Мурманска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов