https://ria.ru/20250207/murmansk-1998067829.html

В Мурманске сняли временные ограничения на работу аэропорта

В Мурманске сняли временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 07.02.2025

В Мурманске сняли временные ограничения на работу аэропорта

Временные ограничения в аэропорту Мурманска сняты в 19.05 мск, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T19:52:00+03:00

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мурманск

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Временные ограничения в аэропорту Мурманска сняты в 19.05 мск, сообщили в Росавиации."В аэропорту Мурманск в 19.05 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

https://ria.ru/20250207/sukhum-1997953031.html

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мурманск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия