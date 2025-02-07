https://ria.ru/20250207/moskva-1997896091.html

В Москве проходят похороны Саркисяна

В Москве проходят похороны Саркисяна - РИА Новости, 07.02.2025

В Москве проходят похороны Саркисяна

Похороны основателя добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армена Саркисяна, погибшего при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса", проходят на Троекуровском... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:22:00+03:00

2025-02-07T10:22:00+03:00

2025-02-07T10:50:00+03:00

происшествия

россия

армен саркисян (днр)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в жк "алые паруса" в москве

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Похороны основателя добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армена Саркисяна, погибшего при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса", проходят на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Проститься с погибшим пришли сотни человек. Меры безопасности на кладбище и вокруг него усилены, на месте дежурят сотрудники Росгвардии. Посетители проходят через рамки металлоискателей. Саркисян погиб в понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице - сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. По словам представителя экстренных служб, его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, несмотря на предоставленную помощь, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".

https://rsport.ria.ru/20250203/sarkisyan-1997176778.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Похороны основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна на Троекуровском кладбище Похороны основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна, погибшего при взрыве в ЖК "Алые паруса", проходят на Троекуровском кладбище. Корреспондент РИА Новости передает, что проститься с погибшим пришли сотни людей. 2025-02-07T10:22 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, армен саркисян (днр), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве