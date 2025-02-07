https://ria.ru/20250207/moskva-1997896091.html
В Москве проходят похороны Саркисяна
В Москве проходят похороны Саркисяна - РИА Новости, 07.02.2025
В Москве проходят похороны Саркисяна
Похороны основателя добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армена Саркисяна, погибшего при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса", проходят на Троекуровском... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:22:00+03:00
2025-02-07T10:22:00+03:00
2025-02-07T10:50:00+03:00
происшествия
россия
армен саркисян (днр)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997898046_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f46d2cc4768e0221ab676043420a80c.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Похороны основателя добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армена Саркисяна, погибшего при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса", проходят на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Проститься с погибшим пришли сотни человек. Меры безопасности на кладбище и вокруг него усилены, на месте дежурят сотрудники Росгвардии. Посетители проходят через рамки металлоискателей. Саркисян погиб в понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице - сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. По словам представителя экстренных служб, его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, несмотря на предоставленную помощь, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
https://rsport.ria.ru/20250203/sarkisyan-1997176778.html
https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997149011.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997898046_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c98704897845891a8155bd33f98e268b.jpg
Похороны основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна на Троекуровском кладбище
Похороны основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна, погибшего при взрыве в ЖК "Алые паруса", проходят на Троекуровском кладбище. Корреспондент РИА Новости передает, что проститься с погибшим пришли сотни людей.
2025-02-07T10:22
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, армен саркисян (днр), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве
Происшествия, Россия, Армен Саркисян (ДНР), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
В Москве проходят похороны Саркисяна
В Москве проходят похороны основателя батальона "Арбат" Саркисяна