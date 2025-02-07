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В Москве проходят похороны Саркисяна - РИА Новости, 07.02.2025
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10:22 07.02.2025 (обновлено: 10:50 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/moskva-1997896091.html
В Москве проходят похороны Саркисяна
В Москве проходят похороны Саркисяна - РИА Новости, 07.02.2025
В Москве проходят похороны Саркисяна
Похороны основателя добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армена Саркисяна, погибшего при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса", проходят на Троекуровском... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:22:00+03:00
2025-02-07T10:50:00+03:00
происшествия
россия
армен саркисян (днр)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Похороны основателя добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армена Саркисяна, погибшего при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса", проходят на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Проститься с погибшим пришли сотни человек. Меры безопасности на кладбище и вокруг него усилены, на месте дежурят сотрудники Росгвардии. Посетители проходят через рамки металлоискателей. Саркисян погиб в понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице - сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. По словам представителя экстренных служб, его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, несмотря на предоставленную помощь, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
https://rsport.ria.ru/20250203/sarkisyan-1997176778.html
https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997149011.html
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Похороны основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна на Троекуровском кладбище
Похороны основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна, погибшего при взрыве в ЖК "Алые паруса", проходят на Троекуровском кладбище. Корреспондент РИА Новости передает, что проститься с погибшим пришли сотни людей.
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происшествия, россия, армен саркисян (днр), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве
Происшествия, Россия, Армен Саркисян (ДНР), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
В Москве проходят похороны Саркисяна

В Москве проходят похороны основателя батальона "Арбат" Саркисяна

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Похороны основателя добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армена Саркисяна, погибшего при взрыве в жилом комплексе "Алые паруса", проходят на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Проститься с погибшим пришли сотни человек. Меры безопасности на кладбище и вокруг него усилены, на месте дежурят сотрудники Росгвардии. Посетители проходят через рамки металлоискателей.
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
"Невосполнимая потеря": Федерация бокса России о гибели Саркисяна
3 февраля, 19:31
Саркисян погиб в понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице - сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. По словам представителя экстренных служб, его мощность составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, несмотря на предоставленную помощь, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался Саркисян. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В батальоне "Арбат" назвали Саркисяна настоящим патриотом
3 февраля, 17:28
 
ПроисшествияРоссияАрмен Саркисян (ДНР)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
 
 
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