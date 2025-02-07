https://ria.ru/20250207/moskva-1997877060.html

В Москве установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза

В Москве установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза - РИА Новости, 07.02.2025

В Москве установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза

Мемориальные доски пяти Героям Советского Союза будут установлены в Москве, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T07:33:00+03:00

2025-02-07T07:33:00+03:00

2025-02-07T07:33:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

сергей собянин

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446011_0:62:3202:1863_1920x0_80_0_0_fcac3ead0755689fe575bf5662007b30.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мемориальные доски пяти Героям Советского Союза будут установлены в Москве, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "В память об участниках Великой Отечественной войны: маршале авиации Александре Силантьеве и генерале армии Николае Лященко на Мосфильмовской улице, 11к2; генерал-лейтенанте авиации Анатолии Кожевникове на Ленинградском проспекте, 62; гвардии полковнике Александре Тимощенко на Покровке, 20/1с1. Мемориальная доска памяти контр-адмирала Андрея Катышева будет установлена на Петровско-Разумовской аллее, 6", - написал он.

https://ria.ru/20241202/chkalov-1986961272.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне