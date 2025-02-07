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В Москве установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза - РИА Новости, 07.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:33 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/moskva-1997877060.html
В Москве установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза
В Москве установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза - РИА Новости, 07.02.2025
В Москве установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза
Мемориальные доски пяти Героям Советского Союза будут установлены в Москве, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T07:33:00+03:00
2025-02-07T07:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
сергей собянин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мемориальные доски пяти Героям Советского Союза будут установлены в Москве, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "В память об участниках Великой Отечественной войны: маршале авиации Александре Силантьеве и генерале армии Николае Лященко на Мосфильмовской улице, 11к2; генерал-лейтенанте авиации Анатолии Кожевникове на Ленинградском проспекте, 62; гвардии полковнике Александре Тимощенко на Покровке, 20/1с1. Мемориальная доска памяти контр-адмирала Андрея Катышева будет установлена на Петровско-Разумовской аллее, 6", - написал он.
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общество, москва, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Сергей Собянин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза

Собянин: в Москве установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Мемориальные доски пяти Героям Советского Союза будут установлены в Москве, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"В память об участниках Великой Отечественной войны: маршале авиации Александре Силантьеве и генерале армии Николае Лященко на Мосфильмовской улице, 11к2; генерал-лейтенанте авиации Анатолии Кожевникове на Ленинградском проспекте, 62; гвардии полковнике Александре Тимощенко на Покровке, 20/1с1. Мемориальная доска памяти контр-адмирала Андрея Катышева будет установлена на Петровско-Разумовской аллее, 6", - написал он.
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