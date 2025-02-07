https://ria.ru/20250207/moshenniki-1998030708.html

В МВД назвали самые популярные мошеннические схемы

В МВД назвали самые популярные мошеннические схемы - РИА Новости, 07.02.2025

В МВД назвали самые популярные мошеннические схемы

В МВД назвали шесть самых популярных мошеннических схем января, среди которых "приглашения" в домовые чаты и конкурсы, продажа товаров для игр и заявления на... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:23:00+03:00

2025-02-07T17:23:00+03:00

2025-02-07T17:23:00+03:00

общество

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мошенники

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В МВД назвали шесть самых популярных мошеннических схем января, среди которых "приглашения" в домовые чаты и конкурсы, продажа товаров для игр и заявления на доиндексацию, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве отметили, что мошенники активно пользуются тем, что в правительстве объявили о доиндексации пенсий и социальных выплат. Они звонят пенсионерам, инвалидам, родителям и другим категориям получателей выплат. "Звонящий сообщает, что для получения доиндексации необходимо подать заявление, иначе её не назначат. Для подтверждения заявки просят сообщить код из СМС, который на самом деле даёт мошенникам доступ к "Госуслугам" или онлайн-банкам", - уточнили в ведомстве. Другая популярная схема - "Это ты на видео?" - состоит в том, что от контакта в мессенджере приходит сообщение с таким вопросом и якобы видеофайлом. "На самом деле это файл приложения, которое устанавливается на телефон, а не видео. В результате устройство заражается вредоносным ПО, которое может получить доступ к мессенджерам (для дальнейшей рассылки вируса) и банковским приложениям", - пояснили правоохранители. Кроме того, в январе злоумышленники активно пользовались QR-кодами и рассылками в социальных сетях, через которые устанавливались вирусы на устройства под видом домовых чатов и конкурсов. "На самом деле QR-код ведет на мошеннический сайт или содержит ссылку на скачивание вредоносного файла", - уточняется в материалах МВД. Помимо этого, некоторые родители продолжают верить мошенникам, которые под видом руководством школы выманивают код от "Госуслуг". "Родителям звонят якобы от имени руководства школы и сообщают, что необходимо обновить данные ребёнка в электронном журнале, списке учащихся. Далее просят сообщить код из СМС, который на самом деле предназначен для доступа к "Госуслугам", - рассказывают правоохранители. Все чаще мошенники обманывают детей и подростков при продаже игровой валюты и других внутриигровых товаров. Обычно они выдают себя за таких же игроков, чем легко входят в доверие. "Если ребёнок играет в игры, где возможны покупки, объясните ему, что совершать их можно только у проверенных продавцов", - заключили в ведомстве.

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https://ria.ru/20250102/moshenniki-1992312952.html

https://ria.ru/20250206/moshenniki-1997729912.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенники