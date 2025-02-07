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В Ростовской области провели обыски в морге - РИА Новости, 07.02.2025
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19:51 07.02.2025 (обновлено: 20:22 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/morg-1998067514.html
В Ростовской области провели обыски в морге
В Ростовской области провели обыски в морге - РИА Новости, 07.02.2025
В Ростовской области провели обыски в морге
Правоохранительные органы провели в четверг обыски в отделении ГБУ Ростовской области Бюро судебно-медицинской экспертизы из-за подозрений в вымогательствах и... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:51:00+03:00
2025-02-07T20:22:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы провели в четверг обыски в отделении ГБУ Ростовской области Бюро судебно-медицинской экспертизы из-за подозрений в вымогательствах и получении взяток со стороны сотрудников на сумму в 70 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Да, там работали вчера… Там незаконно поступившие на счета сотрудников денежные средства, начиная с 2020 года, в период коронавируса, 70 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.Он же уточнил, что в ходе обыска правоохранители провели опрос сотрудников, изъяли документы и оргтехнику. По мнению источника агентства, сотрудники морга могли вымогать взятки за ускоренное предоставление услуг. Решение об открытии уголовного дела пока не принято."Уголовного дела пока нет", - добавил собеседник агентства.
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
В Ростовской области провели обыски в морге

В Ростовской области сотрудников морга заподозрили в вымогательствах и взятках

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы провели в четверг обыски в отделении ГБУ Ростовской области Бюро судебно-медицинской экспертизы из-за подозрений в вымогательствах и получении взяток со стороны сотрудников на сумму в 70 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Да, там работали вчера… Там незаконно поступившие на счета сотрудников денежные средства, начиная с 2020 года, в период коронавируса, 70 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Он же уточнил, что в ходе обыска правоохранители провели опрос сотрудников, изъяли документы и оргтехнику. По мнению источника агентства, сотрудники морга могли вымогать взятки за ускоренное предоставление услуг. Решение об открытии уголовного дела пока не принято.
"Уголовного дела пока нет", - добавил собеседник агентства.
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