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Российские космонавты рассказали, как относятся к продлению миссии на МКС - РИА Новости, 07.02.2025
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16:32 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/mks-1998013637.html
Российские космонавты рассказали, как относятся к продлению миссии на МКС
Российские космонавты рассказали, как относятся к продлению миссии на МКС - РИА Новости, 07.02.2025
Российские космонавты рассказали, как относятся к продлению миссии на МКС
Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер с пониманием отнеслись к продлению своего полета на Международной космической станции, так как это... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:32:00+03:00
2025-02-07T16:32:00+03:00
космос - риа наука
иван вагнер
алексей овчинин
барри уилмор
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер с пониманием отнеслись к продлению своего полета на Международной космической станции, так как это дополнительная возможность поработать в космосе. "На самом деле мы и изначально должны были вернуться в апреле только это должно было быть начало апреля, а теперь наше возвращение перенесли на конец апреля, то есть это не такой большой срок", - сказал Овчинин в ходе сеанса связи в рамках лектория Всероссийской акции "Ученые — в школы". По его словам, такое иногда случается и ничего страшного в этом нет, все к этому относятся с пониманием - и космонавты, и их семьи. "Поэтому лишние 20-30 дней - это наоборот здорово, дополнительное время поработать на Международной космической станции", - добавил космонавт. Вагнер, в свою очередь, отметил, что все относительно, и его соседи по МКС - американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор изначально прилетели на две недели, а работают на станции уже 10 месяцев из-за неисправностей корабля Starliner. В целом, по словам Вагнера, российские миссии реже подвержены изменениям сроков пребывания на МКС. Американские же старты зависят от погоды, более того, их новые корабли проходят испытания и тестирования, в связи с чем также возможны сдвиги в программе. Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер прибыли на МКС 11 сентября 2024 года на корабле "Союз МС-26" вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом. Александр Горбунов прилетел на американском Crew Dragon миссии Crew-9 с американцем Ником Хейгом 30 сентября. Кроме них на станции находятся американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор – экипаж первой пилотируемой миссии нового Boeing Starliner, "застрявшие" в космосе из-за неисправности корабля. Они вернутся на Землю на Crew Dragon с Хейгом и Горбуновым.
https://ria.ru/20250207/uiljams-1997892607.html
https://ria.ru/20250129/tramp-1996023003.html
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космос - риа наука, иван вагнер, алексей овчинин, барри уилмор
Космос - РИА Наука, Иван Вагнер, Алексей Овчинин, Барри Уилмор
Российские космонавты рассказали, как относятся к продлению миссии на МКС

Космонавты Овчинин и Вагнер с пониманием отнеслись к продлению миссии на МКС

© РоскосмосКадр трансляции выхода в открытый космос Алексея Овчинина и Ивана Вагнера
Кадр трансляции выхода в открытый космос Алексея Овчинина и Ивана Вагнера - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Роскосмос
Кадр трансляции выхода в открытый космос Алексея Овчинина и Ивана Вагнера
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер с пониманием отнеслись к продлению своего полета на Международной космической станции, так как это дополнительная возможность поработать в космосе.
"На самом деле мы и изначально должны были вернуться в апреле только это должно было быть начало апреля, а теперь наше возвращение перенесли на конец апреля, то есть это не такой большой срок", - сказал Овчинин в ходе сеанса связи в рамках лектория Всероссийской акции "Ученые — в школы".
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По его словам, такое иногда случается и ничего страшного в этом нет, все к этому относятся с пониманием - и космонавты, и их семьи.
"Поэтому лишние 20-30 дней - это наоборот здорово, дополнительное время поработать на Международной космической станции", - добавил космонавт.
Вагнер, в свою очередь, отметил, что все относительно, и его соседи по МКС - американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор изначально прилетели на две недели, а работают на станции уже 10 месяцев из-за неисправностей корабля Starliner.
В целом, по словам Вагнера, российские миссии реже подвержены изменениям сроков пребывания на МКС. Американские же старты зависят от погоды, более того, их новые корабли проходят испытания и тестирования, в связи с чем также возможны сдвиги в программе.
Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер прибыли на МКС 11 сентября 2024 года на корабле "Союз МС-26" вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом. Александр Горбунов прилетел на американском Crew Dragon миссии Crew-9 с американцем Ником Хейгом 30 сентября. Кроме них на станции находятся американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор – экипаж первой пилотируемой миссии нового Boeing Starliner, "застрявшие" в космосе из-за неисправности корабля. Они вернутся на Землю на Crew Dragon с Хейгом и Горбуновым.
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