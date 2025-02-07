https://ria.ru/20250207/mks-1998013637.html

Российские космонавты рассказали, как относятся к продлению миссии на МКС

Российские космонавты рассказали, как относятся к продлению миссии на МКС - РИА Новости, 07.02.2025

Российские космонавты рассказали, как относятся к продлению миссии на МКС

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер с пониманием отнеслись к продлению своего полета на Международной космической станции, так как это... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:32:00+03:00

2025-02-07T16:32:00+03:00

2025-02-07T16:32:00+03:00

космос - риа наука

иван вагнер

алексей овчинин

барри уилмор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990254102_0:0:2323:1306_1920x0_80_0_0_2d6db2b008adfd1b635ebe9f02a17e5d.jpg

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер с пониманием отнеслись к продлению своего полета на Международной космической станции, так как это дополнительная возможность поработать в космосе. "На самом деле мы и изначально должны были вернуться в апреле только это должно было быть начало апреля, а теперь наше возвращение перенесли на конец апреля, то есть это не такой большой срок", - сказал Овчинин в ходе сеанса связи в рамках лектория Всероссийской акции "Ученые — в школы". По его словам, такое иногда случается и ничего страшного в этом нет, все к этому относятся с пониманием - и космонавты, и их семьи. "Поэтому лишние 20-30 дней - это наоборот здорово, дополнительное время поработать на Международной космической станции", - добавил космонавт. Вагнер, в свою очередь, отметил, что все относительно, и его соседи по МКС - американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор изначально прилетели на две недели, а работают на станции уже 10 месяцев из-за неисправностей корабля Starliner. В целом, по словам Вагнера, российские миссии реже подвержены изменениям сроков пребывания на МКС. Американские же старты зависят от погоды, более того, их новые корабли проходят испытания и тестирования, в связи с чем также возможны сдвиги в программе. Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер прибыли на МКС 11 сентября 2024 года на корабле "Союз МС-26" вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом. Александр Горбунов прилетел на американском Crew Dragon миссии Crew-9 с американцем Ником Хейгом 30 сентября. Кроме них на станции находятся американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор – экипаж первой пилотируемой миссии нового Boeing Starliner, "застрявшие" в космосе из-за неисправности корабля. Они вернутся на Землю на Crew Dragon с Хейгом и Горбуновым.

https://ria.ru/20250207/uiljams-1997892607.html

https://ria.ru/20250129/tramp-1996023003.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, иван вагнер, алексей овчинин, барри уилмор