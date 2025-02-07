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В МККК заявили, что предпочитают не обсуждать атаку ВСУ на автобус с детьми - РИА Новости, 07.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/mkkk-1998083913.html
В МККК заявили, что предпочитают не обсуждать атаку ВСУ на автобус с детьми
В МККК заявили, что предпочитают не обсуждать атаку ВСУ на автобус с детьми - РИА Новости, 07.02.2025
В МККК заявили, что предпочитают не обсуждать атаку ВСУ на автобус с детьми
Международный Комитет Красного Креста (МККК) предпочитает конфиденциальный диалог со сторонами комментариям по сообщениям о нападении ВСУ на автобус с детьми,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T22:17:00+03:00
2025-02-07T22:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
йемен
мария захарова
международный комитет красного креста (мккк)
вооруженные силы украины
украина
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ЖЕНЕВА, 7 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международный Комитет Красного Креста (МККК) предпочитает конфиденциальный диалог со сторонами комментариям по сообщениям о нападении ВСУ на автобус с детьми, заявила РИА Новости официальный представитель организации Фатима Сатор. Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, "включат" ли международные организации "стратегическое молчание" по поводу удара ВСУ по автобусу с детьми в Запорожской области. Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. "Нам известны такие сообщения. Предпочтительным способом действий МККК является конфиденциальный диалог. Такой подход, основанный на конфиденциальности, позволяет нам свободно общаться с участниками - отдельными лицами, группами, сторонами - вооруженного конфликта или других ситуаций насилия, завоевывать их доверие, получать доступ к пострадавшему населению и обеспечивать безопасность наших сотрудников, а также людей, которых мы нанимаем, чтобы помочь", - ответила она на просьбу прокомментировать этот удар. Сатор добавила, что, отдавая предпочтение конфиденциальному диалогу, МККК также "избегает риска политизации гуманитарных вопросов, связанных с публичными дебатами". Она заключила, что, используя этот подход, МККК способствовал освобождению военнопленных в Йемене и похищенных девушек в Нигерии, а также эвакуации гражданских лиц. "Такой подход спасает жизни. И это наш приоритет", - заключила представитель МККК.
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россия, запорожская область, йемен, мария захарова, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Йемен, Мария Захарова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы Украины, Украина
В МККК заявили, что предпочитают не обсуждать атаку ВСУ на автобус с детьми

МККК предпочитает частный диалог по сообщениям об ударе ВСУ по автобусу с детьми

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
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ЖЕНЕВА, 7 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международный Комитет Красного Креста (МККК) предпочитает конфиденциальный диалог со сторонами комментариям по сообщениям о нападении ВСУ на автобус с детьми, заявила РИА Новости официальный представитель организации Фатима Сатор.
Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, "включат" ли международные организации "стратегическое молчание" по поводу удара ВСУ по автобусу с детьми в Запорожской области. Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения.
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"Нам известны такие сообщения. Предпочтительным способом действий МККК является конфиденциальный диалог. Такой подход, основанный на конфиденциальности, позволяет нам свободно общаться с участниками - отдельными лицами, группами, сторонами - вооруженного конфликта или других ситуаций насилия, завоевывать их доверие, получать доступ к пострадавшему населению и обеспечивать безопасность наших сотрудников, а также людей, которых мы нанимаем, чтобы помочь", - ответила она на просьбу прокомментировать этот удар.
Сатор добавила, что, отдавая предпочтение конфиденциальному диалогу, МККК также "избегает риска политизации гуманитарных вопросов, связанных с публичными дебатами".
Она заключила, что, используя этот подход, МККК способствовал освобождению военнопленных в Йемене и похищенных девушек в Нигерии, а также эвакуации гражданских лиц. "Такой подход спасает жизни. И это наш приоритет", - заключила представитель МККК.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЙеменМария ЗахароваМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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