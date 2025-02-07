https://ria.ru/20250207/mishustin-1997975975.html

Россия минимизировала снижение в добывающем секторе, заявил Мишустин

Россия минимизировала снижение в добывающем секторе, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.02.2025

Россия минимизировала снижение в добывающем секторе, заявил Мишустин

России по итогам 2024 года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:39:00+03:00

2025-02-07T14:39:00+03:00

2025-02-07T14:43:00+03:00

россия

экономика

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. России по итогам 2024 года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Президент РФ Владимир Путин в пятницу принимает председателя правительства Михаила Мишустина, который докладывает об экономическом развитии страны."По итогам года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе. Оно было меньше 1% - минус 0,9%. При этом производство, например, в сфере обеспечения электроэнергией, газом, паром - наоборот, выросло на 2%. Это неплохие результаты", - сказал председатель кабмина.

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, михаил мишустин, владимир путин