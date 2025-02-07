https://ria.ru/20250207/mishustin-1997975975.html
Россия минимизировала снижение в добывающем секторе, заявил Мишустин
Россия минимизировала снижение в добывающем секторе, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.02.2025
Россия минимизировала снижение в добывающем секторе, заявил Мишустин
России по итогам 2024 года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:39:00+03:00
2025-02-07T14:39:00+03:00
2025-02-07T14:43:00+03:00
россия
экономика
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. России по итогам 2024 года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Президент РФ Владимир Путин в пятницу принимает председателя правительства Михаила Мишустина, который докладывает об экономическом развитии страны."По итогам года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе. Оно было меньше 1% - минус 0,9%. При этом производство, например, в сфере обеспечения электроэнергией, газом, паром - наоборот, выросло на 2%. Это неплохие результаты", - сказал председатель кабмина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Россия минимизировала снижение в добывающем секторе, заявил Мишустин
Мишустин: РФ по итогам года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе