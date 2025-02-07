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Мишустин рассказал о ситуации в российском ТЭК - РИА Новости, 07.02.2025
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14:38 07.02.2025 (обновлено: 14:49 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/mishustin-1997975652.html
Мишустин рассказал о ситуации в российском ТЭК
Мишустин рассказал о ситуации в российском ТЭК - РИА Новости, 07.02.2025
Мишустин рассказал о ситуации в российском ТЭК
Продолжается адаптационный период российского топливно-электрического комплекса, компании ищут новых партнеров и осваивают новые рынки, заявил председатель... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:38:00+03:00
2025-02-07T14:49:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Продолжается адаптационный период российского топливно-электрического комплекса, компании ищут новых партнеров и осваивают новые рынки, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Продолжает адаптационный период наш ТЭК, топливно-электрический комплекс. Компании ищут новых партнеров, осваивают перспективные для себя рынки. Также вы детально знаете, что происходит там. Но это требует большего времени и усилий. Но по итогам года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе. Оно было меньше 1%, минус 0,9%", - сказал Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин рассказал о ситуации в российском ТЭК

Мишустин: адаптационный период российского ТЭК продолжается

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Продолжается адаптационный период российского топливно-электрического комплекса, компании ищут новых партнеров и осваивают новые рынки, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Продолжает адаптационный период наш ТЭК, топливно-электрический комплекс. Компании ищут новых партнеров, осваивают перспективные для себя рынки. Также вы детально знаете, что происходит там. Но это требует большего времени и усилий. Но по итогам года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе. Оно было меньше 1%, минус 0,9%", - сказал Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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