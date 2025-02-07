https://ria.ru/20250207/mishustin-1997975652.html

Мишустин рассказал о ситуации в российском ТЭК

Мишустин рассказал о ситуации в российском ТЭК - РИА Новости, 07.02.2025

Мишустин рассказал о ситуации в российском ТЭК

Продолжается адаптационный период российского топливно-электрического комплекса, компании ищут новых партнеров и осваивают новые рынки, заявил председатель... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:38:00+03:00

2025-02-07T14:38:00+03:00

2025-02-07T14:49:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901448811_0:104:3124:1861_1920x0_80_0_0_d2fde415f2e7ef994ae61d1670930432.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Продолжается адаптационный период российского топливно-электрического комплекса, компании ищут новых партнеров и осваивают новые рынки, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Продолжает адаптационный период наш ТЭК, топливно-электрический комплекс. Компании ищут новых партнеров, осваивают перспективные для себя рынки. Также вы детально знаете, что происходит там. Но это требует большего времени и усилий. Но по итогам года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе. Оно было меньше 1%, минус 0,9%", - сказал Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250207/putin-1997981234.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин