https://ria.ru/20250207/mishustin-1997975123.html

Мишустин заявил о технологичности российской экономики

Мишустин заявил о технологичности российской экономики - РИА Новости, 07.02.2025

Мишустин заявил о технологичности российской экономики

Экономика РФ становится более технологичной и диверсифицированной, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:36:00+03:00

2025-02-07T14:36:00+03:00

2025-02-07T14:44:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экономика РФ становится более технологичной и диверсифицированной, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин."Экономика становится более технологичной, диверсифицированной. А это, соответственно, благоприятнее начинает влиять на макроэкономическую стабильность и условия в целом. Ну и, значит, будет позволять нам более уверенно решать средние и долгосрочные задачи", - сказал Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250207/dokhod-1997978050.html

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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин