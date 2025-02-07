https://ria.ru/20250207/mishustin-1997975123.html
Мишустин заявил о технологичности российской экономики
Мишустин заявил о технологичности российской экономики - РИА Новости, 07.02.2025
Мишустин заявил о технологичности российской экономики
Экономика РФ становится более технологичной и диверсифицированной, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:36:00+03:00
2025-02-07T14:36:00+03:00
2025-02-07T14:44:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экономика РФ становится более технологичной и диверсифицированной, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин."Экономика становится более технологичной, диверсифицированной. А это, соответственно, благоприятнее начинает влиять на макроэкономическую стабильность и условия в целом. Ну и, значит, будет позволять нам более уверенно решать средние и долгосрочные задачи", - сказал Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250207/dokhod-1997978050.html
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин заявил о технологичности российской экономики
Мишустин: экономика России становится более технологичной и диверсифицированной