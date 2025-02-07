Мишустин заявил о рекордном номинальном объеме ВВП в 2024 году
Мишустин: номинальный объем ВВП России в 2024 г составил рекордные 200 трлн руб
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВВП России за 2024 год вырос на 4,1% и достиг исторического максимума - 200 триллионов рублей, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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"Российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий. В декабре причем мы вышли на показатель теперь в 4,5% роста. Здесь индекс-дефлятор за прошлый год составил 8,9%, чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3%", - сказал Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава кабмина РФ отметил, что номинальный размер ВВП за 2024 год составил 200 триллионов рублей: "Это исторический максимум в стране".
Мишустин отметил, что рекордного ВВП удалось достичь прежде всего за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности. "Вообще промышленное производство у нас прибавило 4,6%, что лучше всех предварительных оценок", - добавил он.