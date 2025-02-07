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Мишустин заявил о рекордном номинальном объеме ВВП в 2024 году

Мишустин заявил о рекордном номинальном объеме ВВП в 2024 году - РИА Новости, 07.02.2025

Мишустин заявил о рекордном номинальном объеме ВВП в 2024 году

ВВП России за 2024 год вырос на 4,1% и достиг исторического максимума - 200 триллионов рублей, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:35:00+03:00

2025-02-07T14:35:00+03:00

2025-02-07T15:27:00+03:00

россия

экономика

михаил мишустин

владимир путин

ввп

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВВП России за 2024 год вырос на 4,1% и достиг исторического максимума - 200 триллионов рублей, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий. В декабре причем мы вышли на показатель теперь в 4,5% роста. Здесь индекс-дефлятор за прошлый год составил 8,9%, чуть ниже, чем мы прогнозировали, на 0,3%", - сказал Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Глава кабмина РФ отметил, что номинальный размер ВВП за 2024 год составил 200 триллионов рублей: "Это исторический максимум в стране".Мишустин отметил, что рекордного ВВП удалось достичь прежде всего за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности. "Вообще промышленное производство у нас прибавило 4,6%, что лучше всех предварительных оценок", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мишустин доложил Путину, что экономика России в 2024-м выросла на 4,1% Мишустин доложил Путину, что экономика России в 2024-м выросла на 4,1% 2025-02-07T14:35 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, михаил мишустин, владимир путин, ввп, видео