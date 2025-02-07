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Минздрав разработал проект по трудоустройству выпускников медвузов - РИА Новости, 07.02.2025
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10:27 07.02.2025 (обновлено: 12:11 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/minzdrav-1997896819.html
Минздрав разработал проект по трудоустройству выпускников медвузов
Минздрав разработал проект по трудоустройству выпускников медвузов - РИА Новости, 07.02.2025
Минздрав разработал проект по трудоустройству выпускников медвузов
Для выпускников медицинских вузов и колледжей планируется ввести обязательную отработку в организациях системы ОМС, следует из законопроекта, разработанного... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:27:00+03:00
2025-02-07T12:11:00+03:00
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
образование
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Для выпускников медицинских вузов и колледжей планируется ввести обязательную отработку в организациях системы ОМС, следует из законопроекта, разработанного Минздравом."Минздрав России разработал проект поправок в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", направленных на повышение эффективности обеспечения системы здравоохранения квалифицированными специалистами и совершенствование системы их подготовки", — сообщила пресс-служба ведомства.Так, студенты высших и средних профессиональных медицинских учебных заведений, обучающиеся за счет бюджета, после выпуска будут обязаны отработать как минимум три года, уточнили в пресс-службе. А те, кто получал образование по договору о целевом обучении, смогут продолжать обучение в ординатуре только в рамках следующего договора с тем же заказчиком.В случае отказа от отработки выпускникам грозит штраф в двукратном размере суммы затрат на обучение, понесенных государством или заказчиком договора о целевом обучении.При этом в Минздраве подчеркнули, что не рассматривают модель распределения, которая действовала в СССР, — когда выпускника направляли на работу в конкретную медицинскую организацию и в определенный регион. Проект закона предусматривает, что выпускники сами смогут выбирать регион и место работы, если там есть соответствующие вакансии.
https://ria.ru/20250130/minzdrav-1996447831.html
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), образование
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Образование
Минздрав разработал проект по трудоустройству выпускников медвузов

Выпускников медвузов могут обязать устраиваться в работающие по ОМС организации

© Алексей МальгавкоЗанятия студентов медицинского университета в симуляционном центре
Занятия студентов медицинского университета в симуляционном центре - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Алексей Мальгавко
Занятия студентов медицинского университета в симуляционном центре. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Для выпускников медицинских вузов и колледжей планируется ввести обязательную отработку в организациях системы ОМС, следует из законопроекта, разработанного Минздравом.
"Минздрав России разработал проект поправок в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", направленных на повышение эффективности обеспечения системы здравоохранения квалифицированными специалистами и совершенствование системы их подготовки", — сообщила пресс-служба ведомства.
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Так, студенты высших и средних профессиональных медицинских учебных заведений, обучающиеся за счет бюджета, после выпуска будут обязаны отработать как минимум три года, уточнили в пресс-службе. А те, кто получал образование по договору о целевом обучении, смогут продолжать обучение в ординатуре только в рамках следующего договора с тем же заказчиком.
В случае отказа от отработки выпускникам грозит штраф в двукратном размере суммы затрат на обучение, понесенных государством или заказчиком договора о целевом обучении.
При этом в Минздраве подчеркнули, что не рассматривают модель распределения, которая действовала в СССР, — когда выпускника направляли на работу в конкретную медицинскую организацию и в определенный регион. Проект закона предусматривает, что выпускники сами смогут выбирать регион и место работы, если там есть соответствующие вакансии.
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